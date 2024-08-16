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Эксперты подсчитали, сколько раз в этом году американские СМИ упоминали РФ - 16.08.2024, ПРАЙМ
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Эксперты подсчитали, сколько раз в этом году американские СМИ упоминали РФ
Эксперты подсчитали, сколько раз в этом году американские СМИ упоминали РФ - 16.08.2024, ПРАЙМ
Эксперты подсчитали, сколько раз в этом году американские СМИ упоминали РФ
В предвыборном для Соединенных Штатов году Российская Федерация в американских средствах массовой информации упоминается рекордное количество раз. ОБ этом... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T07:21+0300
2024-08-16T07:29+0300
политика
сми
сша
россия
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. В предвыборном для Соединенных Штатов году Российская Федерация в американских средствах массовой информации упоминается рекордное количество раз. ОБ этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного РИА Новости.С января по август этого года Россия в федеральных и региональных СМИ была упомянута порядка 79 тысяч раз, в то время как в 2020 году (за весь год) - около 58 тысяч раз. Прошлый рекорд был у 2016 года, когда РФ упоминалась в американских СМИ 71,6 тысячи раз. В 2000 году Россия упоминалась в СМИ США около 35,5 тысячи раз, и это количество в дальнейшем росло, в 2012 году было порядка 47 тысяч упоминаний, а в 2016 цифра выросла почти на треть. С 2008 года Россию упоминают в СМИ США чаще, чем Иран и Израиль, гораздо чаще, чем КНДР и Украину, о которой больше всего пишут в 2024 году. Про Израиль стали писать чаще, чем про РФ, только в 2024 году. При этом упоминание якобы существующей "российской угрозы" пошло на убыль, если в 2016 году такое словосочетания встречалось в медиа 2910 раз, в 2020 – 6109, то в 2024 году - лишь 1,8 тысячи раз. Анализ публикаций СМИ проводился с 1 января по 31 декабря выборных годов (до августа в 2024 году). При подсчете учитывались данные по всему массиву американских медиа, доступных в базе, включая пресс-релизы, научные медиа и гос-СМИ. Считались только релевантные публикации, то есть те, в которых поисковое слово (страна, персона или тема) звучит не менее трех раз.
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192
40
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ПРАЙМ
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5
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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сми, сша, россия
Политика, СМИ, США, РОССИЯ
07:21 16.08.2024 (обновлено: 07:29 16.08.2024)
 
Эксперты подсчитали, сколько раз в этом году американские СМИ упоминали РФ

Эксперты: в этом году американские СМИ упоминали Россию рекордное количество раз

© fotolia.com / udra11%Пресса
%Пресса - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
© fotolia.com / udra11
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. В предвыборном для Соединенных Штатов году Российская Федерация в американских средствах массовой информации упоминается рекордное количество раз. ОБ этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного РИА Новости.
С января по август этого года Россия в федеральных и региональных СМИ была упомянута порядка 79 тысяч раз, в то время как в 2020 году (за весь год) - около 58 тысяч раз. Прошлый рекорд был у 2016 года, когда РФ упоминалась в американских СМИ 71,6 тысячи раз.
В 2000 году Россия упоминалась в СМИ США около 35,5 тысячи раз, и это количество в дальнейшем росло, в 2012 году было порядка 47 тысяч упоминаний, а в 2016 цифра выросла почти на треть. С 2008 года Россию упоминают в СМИ США чаще, чем Иран и Израиль, гораздо чаще, чем КНДР и Украину, о которой больше всего пишут в 2024 году. Про Израиль стали писать чаще, чем про РФ, только в 2024 году.
При этом упоминание якобы существующей "российской угрозы" пошло на убыль, если в 2016 году такое словосочетания встречалось в медиа 2910 раз, в 2020 – 6109, то в 2024 году - лишь 1,8 тысячи раз.
Анализ публикаций СМИ проводился с 1 января по 31 декабря выборных годов (до августа в 2024 году). При подсчете учитывались данные по всему массиву американских медиа, доступных в базе, включая пресс-релизы, научные медиа и гос-СМИ. Считались только релевантные публикации, то есть те, в которых поисковое слово (страна, персона или тема) звучит не менее трех раз.
 
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