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В США заявили о готовности соглашения по прекращению огня в Газе - 16.08.2024, ПРАЙМ
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В США заявили о готовности соглашения по прекращению огня в Газе
В США заявили о готовности соглашения по прекращению огня в Газе - 16.08.2024, ПРАЙМ
В США заявили о готовности соглашения по прекращению огня в Газе
Стороны проводимых в катарской Дохе переговоров о прекращении огня в секторе Газа и обмену заложниками смогли устранить оставшиеся разногласия. Теперь... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T21:49+0300
2024-08-16T21:49+0300
политика
сша
израиль
хамас
переговоры
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ВАШИНГТОН, 16 авг - ПРАЙМ. Стороны проводимых в катарской Дохе переговоров о прекращении огня в секторе Газа и обмену заложниками смогли устранить оставшиеся разногласия. Теперь договоренность готова к подписанию. Об этом заявил в ходе специального брифинга в пятницу журналистам высокопоставленный представитель администрации США. "Чего нам удалось добиться, так устранить оставшиеся пробелы таким образом, что, данное соглашение, по нашему мнению, в основе своей теперь является готовым к подписанию", — сказал он. Представитель также сообщил, что представители США и стран-партнеров до конца следующей недели проведут встречу в Каире для финализации достигнутой договоренности "раз и навсегда". По словам чиновника, был достигнут большой прогресс по ряду вопросов, над которыми велось работа. Должностные лица палестинского движения ХАМАС также присутствуют в Дохе и высокопоставленные чиновники из Катара и Египта имели возможность пообщаться с ними в течение последних дней, добавил он.В четверг и пятницу в Дохе прошли переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС не стало участвовать в данном мероприятии ввиду отсутствия конкретики по условиям перемирия. Согласно опубликованному канцелярией египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси совместному заявлению США, Катара и Египта, посредники представили Израилю и ХАМАС предложение по прекращению огня, которое уменьшает число разногласий между сторонами. В заявлении сказано, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения согласно предложенным в пятницу условиям.
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сша, израиль, хамас, переговоры
Политика, США, ИЗРАИЛЬ, ХАМАС, переговоры
21:49 16.08.2024
 
В США заявили о готовности соглашения по прекращению огня в Газе

Администрация США: соглашение по прекращению огня в Газе готово к подписанию

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкВооруженный конфликт между Израилем и Палестиной
Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Андрей Стенин
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ВАШИНГТОН, 16 авг - ПРАЙМ. Стороны проводимых в катарской Дохе переговоров о прекращении огня в секторе Газа и обмену заложниками смогли устранить оставшиеся разногласия. Теперь договоренность готова к подписанию. Об этом заявил в ходе специального брифинга в пятницу журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
"Чего нам удалось добиться, так устранить оставшиеся пробелы таким образом, что, данное соглашение, по нашему мнению, в основе своей теперь является готовым к подписанию", — сказал он.
Представитель также сообщил, что представители США и стран-партнеров до конца следующей недели проведут встречу в Каире для финализации достигнутой договоренности "раз и навсегда".
По словам чиновника, был достигнут большой прогресс по ряду вопросов, над которыми велось работа. Должностные лица палестинского движения ХАМАС также присутствуют в Дохе и высокопоставленные чиновники из Катара и Египта имели возможность пообщаться с ними в течение последних дней, добавил он.
В четверг и пятницу в Дохе прошли переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС не стало участвовать в данном мероприятии ввиду отсутствия конкретики по условиям перемирия. Согласно опубликованному канцелярией египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси совместному заявлению США, Катара и Египта, посредники представили Израилю и ХАМАС предложение по прекращению огня, которое уменьшает число разногласий между сторонами. В заявлении сказано, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения согласно предложенным в пятницу условиям.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
Байден считает, что соглашение о прекращении огня в Газе близко как никогда
19:44
 
ПолитикаСШАИЗРАИЛЬХАМАСпереговоры
 
 
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