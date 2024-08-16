https://1prime.ru/20240816/sovfed-850938626.html

В Совфеде заявили, что разговаривать с Киевом больше не о чем

В Совфеде заявили, что разговаривать с Киевом больше не о чем - 16.08.2024, ПРАЙМ

В Совфеде заявили, что разговаривать с Киевом больше не о чем

Переговоры по вопросу мирного урегулирования украинского конфликта возможны только после достижения Россией задач специальной военной операции. Разговаривать с... | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T17:08+0300

2024-08-16T17:08+0300

2024-08-16T17:08+0300

политика

россия

совет федерации

владимир зеленский

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МОСКВА, 16 авг – ПРАЙМ. Переговоры по вопросу мирного урегулирования украинского конфликта возможны только после достижения Россией задач специальной военной операции. Разговаривать с нынешним режимом незаконной власти в Киеве больше не о чем. Об этом заявил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. Он напомнил, что на фоне громких заявлений киевских политиков о переговорах с Россией началось вторжение ВСУ в Курскую область. "Мы стали свидетелями очередной лжи, лицемерия и двуличия персоны, которая в настоящий момент, согласно конституции Украины, не имеет правового статуса для выступления от лица государства", — отметил сенатор в своем Telegram-канале. Бондарев отметил, что Владимир Зеленский, говоря о необходимости проведения скорейших переговоров и зная при этом, что лицемерно лжет, одновременно готовил масштабную операцию вторжения. Сенатор полагает, что спонтанно и неожиданно такую операцию провести нельзя, "налицо факт заведомо спланированной и скрытно подготавливаемой, а значит, согласованной с западными кураторами военной провокации". Сенатор заявил, что целиком поддерживает слова президента РФ Владимира Путина о невозможности переговоров с тем, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Бондарев подчеркнул, что в условиях текущей обстановки и сложившейся ситуации, вернуться к вопросу о переговорах можно будет только после завершения поставленных целей и задач в рамках СВО. "С действующим режимом незаконной власти на Украине более разговаривать не о чем", — указал он.

https://1prime.ru/20240816/zelenskiy-850937234.html

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россия, совет федерации, владимир зеленский