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Объем чистой прибыли "Совкомфлота" по МСФО упал более чем на 20 процентов - 16.08.2024, ПРАЙМ
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Объем чистой прибыли "Совкомфлота" по МСФО упал более чем на 20 процентов
Объем чистой прибыли "Совкомфлота" по МСФО упал более чем на 20 процентов - 16.08.2024, ПРАЙМ
Объем чистой прибыли "Совкомфлота" по МСФО упал более чем на 20 процентов
Чистая прибыль группы компаний "Совкомфлот" по МСФО в первом полугодии 2024 года сократилась на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 29,372 | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T10:14+0300
2024-08-16T10:36+0300
экономика
россия
совкомфлот
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль группы компаний "Совкомфлот" по МСФО в первом полугодии 2024 года сократилась на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 29,372 миллиарда рублей, сообщила группа.Выручка в первом полугодии 2024 года составила 92,428 миллиарда рублей против 93,252 миллиарда рублей годом ранее. При этом выручка на основе тайм-чартерного эквивалента за отчетный период снизилась на 9% по отношению к шести месяцам 2023 года и составила 75,5 миллиарда рублей."Совкомфлот" выплатил дивиденды по результатам 2023 года по обыкновенным акциям в размере 11,27 рубля на бумагу"Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России и один из лидеров мирового рынка танкерных перевозок. Согласно информации на сайте "Совкомфлота", 82,8% акций принадлежат Российской Федерации, 15,6% - у миноритарных акционеров, 1,6% - квазиказначейские акции.
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россия, совкомфлот
Экономика, РОССИЯ, Совкомфлот
10:14 16.08.2024 (обновлено: 10:36 16.08.2024)
 
Объем чистой прибыли "Совкомфлота" по МСФО упал более чем на 20 процентов

Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО в I полугодии упала до 29,372 млрд руб

"Совкомфлот"
Совкомфлот
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль группы компаний "Совкомфлот" по МСФО в первом полугодии 2024 года сократилась на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 29,372 миллиарда рублей, сообщила группа.
Выручка в первом полугодии 2024 года составила 92,428 миллиарда рублей против 93,252 миллиарда рублей годом ранее. При этом выручка на основе тайм-чартерного эквивалента за отчетный период снизилась на 9% по отношению к шести месяцам 2023 года и составила 75,5 миллиарда рублей.
"Совкомфлот" выплатил дивиденды по результатам 2023 года по обыкновенным акциям в размере 11,27 рубля на бумагу
"Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России и один из лидеров мирового рынка танкерных перевозок. Согласно информации на сайте "Совкомфлота", 82,8% акций принадлежат Российской Федерации, 15,6% - у миноритарных акционеров, 1,6% - квазиказначейские акции.
 
ЭкономикаРОССИЯСовкомфлот
 
 
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