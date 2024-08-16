https://1prime.ru/20240816/spros-850929483.html

"Яндекс Афиша": в России повысился спрос на развлечения

"Яндекс Афиша": в России повысился спрос на развлечения - 16.08.2024, ПРАЙМ

"Яндекс Афиша": в России повысился спрос на развлечения

Жители России стали чаще покупать билеты на концерты, спектакли, мюзиклы и другие развлекательные мероприятия, продажи билетов "Яндекс Афиши" с начала 2024 года | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T12:43+0300

2024-08-16T12:43+0300

2024-08-16T12:43+0300

яндекс

сфера развлечений

кино

концерты

театр

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/18/848470800_0:230:2823:1818_1920x0_80_0_0_2ef92e60b30216a5e34ed1d50c5a3bdb.jpg

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Жители России стали чаще покупать билеты на концерты, спектакли, мюзиклы и другие развлекательные мероприятия, продажи билетов "Яндекс Афиши" с начала 2024 года выросли на 44,4% по сравнению с 2023 годом, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса. "Интерес жителей России к развлечениям растет: продажи билетов "Яндекс Афиши" на своих ресурсах (сайте и мобильном приложении - ред.) в первом полугодии 2024 года увеличились на 44,4% до 10,7 миллиарда рублей (по сравнению с тем же периодом 2023 года - ред.). Продажи через партнеров за это же время выросли на 29% до 3,6 миллиарда рублей. Всего "Яндекс Афиша" продала 9,4 миллиона билетов, что на 11,6% больше, чем годом ранее" - говорится в сообщении. Эксперты отметили, что быстрее всего растет популярность концертов. Уже почти половина продаж "Яндекс Афиши" – 47,2% - приходится на эту категорию, показатель того же периода 2022 года составил 39% прямых продаж сервиса. Также растет спрос на билеты в театры, которые приносят 28% продаж, а на кино приходится меньше 10% в первом полугодии 2024 года - это вдвое меньше, чем в том же периоде 2022 года, отметили в пресс-службе. Кроме того, жители регионов стали активнее приобретать билеты на развлекательные мероприятия. Доля таких продаж на "Яндекс Афише" в 2024 году впервые превысила половину и составила 52%. В пресс-службе добавили, что в 2024 году билеты дорожают быстрее, чем в прошлые годы. В первой половине 2023 года, по сравнению с тем же периодом в 2022 году, средний чек (может включать в себя несколько билетов) на "Яндекс Афише" вырос на 14% (за исключением кино) и составлял 2919 рублей. В первой половине 2024 года он увеличился на 18,8% до 3467 рублей. Быстрее всего растут цены в театр: в этом полугодии чек вырос почти на 25% до 3854 рубля, а год назад – на 19%. Концерты подорожали на 12,2%, средняя цена билетов в этом полугодии составляет 4602 рубля, отметили эксперты. Рост цен наблюдается и в сфере кино: если в первой половине 2023 года кинотеатры регулярно снижали стоимость сеансов, и средний чек уменьшился на 6%, то уже в 2024 году он вырос сразу на 17% до 859 рублей. "В первом полугодии мы видим продолжение роста рынка офлайн-развлечений, несмотря на краткосрочное замедление после событий в "Крокус Сити Холле". В России вновь проводится много концертов: только в столицах (Москва и Санкт-Петербург - ред.) с начала года состоялось 8 тысяч концертов, что сразу на 60% больше, чем два года назад. А вот в кино наблюдается явный дефицит громких премьер, при том что стоимость похода в кинотеатры резко подорожала", - приводятся слова директора по контенту и развитию бизнеса "Яндекс Афиши" Энрико Мазавришвили.

https://1prime.ru/20240816/nazvanie-850928271.html

https://1prime.ru/20240816/tseny-850929211.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

яндекс, сфера развлечений, кино, концерты, театр