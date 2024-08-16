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Кабмин выделит средства на выкуп земель для постройки ВСМ Москва-Петербург

Кабмин выделит средства на выкуп земель для постройки ВСМ Москва-Петербург - 16.08.2024, ПРАЙМ

Кабмин выделит средства на выкуп земель для постройки ВСМ Москва-Петербург

Правительство РФ выделит в текущем году Росжелдору 3 миллиарда рублей из резервного фонда для предоставления ООО "ВСМ Две Столицы" средств на выкуп земли для... | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T21:00+0300

2024-08-16T21:00+0300

2024-08-16T21:00+0300

экономика

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финансирование

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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ выделит в текущем году Росжелдору 3 миллиарда рублей из резервного фонда для предоставления ООО "ВСМ Две Столицы" средств на выкуп земли для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом, следует из распоряжения кабмина на сайте правовой информации. ﻿﻿﻿"Выделить в 2024 году Росжелдору для предоставления обществу с ограниченной ответственностью "ВСМ Две Столицы" бюджетные ассигнования в размере 3 000 000 тысяч рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации на финансовое обеспечение и (или) компенсацию расходов, связанных с приобретением и оформлением прав Российской Федерации на земельные участки, в том числе с изъятием для нужд Российской Федерации земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества", - говорится в документе. В распоряжении отмечается, что земли расположены от станции Крюково (Алабушево) до станции Санкт-Петербург-Главный. Земельная площадь составляет не менее 700 гектаров. Контроль за целевым и эффективным использованием средств будет осуществлять Росжелдор. Доклад необходимо предоставить правительству до 1 февраля 2025 года. Президент России Владимир Путин весной поручил правительству выделить из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2025 году средства для строительства ВСМ Москва - Санкт-Петербург в размере не менее 300 миллиардов рублей. Кроме того, согласно поручениям президента, в 2024-2028 годах необходимо будет предоставить капитальный грант за счет федерального бюджета на выкуп земельных участков для строительства данной ВСМ в размере 28,5 миллиарда рублей. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом стала ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Протяженность дороги составит 679 километров. Время в пути между конечными точками - 2 часа 15 минут. Дорога будет полностью запущена в 2028 году.

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россия, всм москва — санкт-петербург, правительство рф, финансирование