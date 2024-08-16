https://1prime.ru/20240816/ssha-850920561.html
Патрушев рассказал об особенностях Индо-Тихоокеанской стратегии США
Патрушев рассказал об особенностях Индо-Тихоокеанской стратегии США - 16.08.2024, ПРАЙМ
Патрушев рассказал об особенностях Индо-Тихоокеанской стратегии США
Помощник президента России Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, в беседе с "Известиями" объяснил, в чем заключается... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T05:57+0300
2024-08-16T05:57+0300
2024-08-16T05:59+0300
политика
сша
стратегия
николай патрушев
https://cdnn.1prime.ru/img/82928/04/829280499_0:88:2486:1486_1920x0_80_0_0_eb2072f6c20919bb583e20769d2ab35d.jpg
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Помощник президента России Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, в беседе с "Известиями" объяснил, в чем заключается Индо-Тихоокеанская стратегия США в отношении России и Китая."Следует признать, что в международных отношениях не снижается роль фактора силы, - отетил помощник президента. - Продвижение Вашингтоном Индо-Тихоокеанской стратегии имеет яркий антироссийский и антикитайский характер".
https://1prime.ru/20240815/ssha-850914889.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82928/04/829280499_159:0:2348:1642_1920x0_80_0_0_afcdadc053a8e5f42b3a1652b6159c95.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, стратегия, николай патрушев
Политика, США, стратегия, Николай Патрушев
Патрушев рассказал об особенностях Индо-Тихоокеанской стратегии США
Патрушев: Индо-Тихоокеанская стратегия США направлена против России и Китая
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Помощник президента России Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, в беседе с "Известиями" объяснил, в чем заключается Индо-Тихоокеанская стратегия США в отношении России и Китая.
"Следует признать, что в международных отношениях не снижается роль фактора силы, - отетил помощник президента. - Продвижение Вашингтоном Индо-Тихоокеанской стратегии имеет яркий антироссийский и антикитайский характер".
США отказались комментировать сообщения о причастности к ЧП на "Севпотоках"