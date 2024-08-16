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Патрушев рассказал об особенностях Индо-Тихоокеанской стратегии США - 16.08.2024, ПРАЙМ
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Патрушев рассказал об особенностях Индо-Тихоокеанской стратегии США
Патрушев рассказал об особенностях Индо-Тихоокеанской стратегии США - 16.08.2024, ПРАЙМ
Патрушев рассказал об особенностях Индо-Тихоокеанской стратегии США
Помощник президента России Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, в беседе с "Известиями" объяснил, в чем заключается... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T05:57+0300
2024-08-16T05:59+0300
политика
сша
стратегия
николай патрушев
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Помощник президента России Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, в беседе с "Известиями" объяснил, в чем заключается Индо-Тихоокеанская стратегия США в отношении России и Китая."Следует признать, что в международных отношениях не снижается роль фактора силы, - отетил помощник президента. - Продвижение Вашингтоном Индо-Тихоокеанской стратегии имеет яркий антироссийский и антикитайский характер".
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сша, стратегия, николай патрушев
Политика, США, стратегия, Николай Патрушев
05:57 16.08.2024 (обновлено: 05:59 16.08.2024)
 
Патрушев рассказал об особенностях Индо-Тихоокеанской стратегии США

Патрушев: Индо-Тихоокеанская стратегия США направлена против России и Китая

© РИА Новости . ВМС США | Перейти в медиабанкАмериканский авианосец USS Harry Truman
Американский авианосец USS Harry Truman - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . ВМС США
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Помощник президента России Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, в беседе с "Известиями" объяснил, в чем заключается Индо-Тихоокеанская стратегия США в отношении России и Китая.
"Следует признать, что в международных отношениях не снижается роль фактора силы, - отетил помощник президента. - Продвижение Вашингтоном Индо-Тихоокеанской стратегии имеет яркий антироссийский и антикитайский характер".
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
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Вчера, 17:59
 
ПолитикаСШАстратегияНиколай Патрушев
 
 
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