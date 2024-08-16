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Патрушев рассказал об особенностях Индо-Тихоокеанской стратегии США

Патрушев рассказал об особенностях Индо-Тихоокеанской стратегии США - 16.08.2024, ПРАЙМ

Патрушев рассказал об особенностях Индо-Тихоокеанской стратегии США

Помощник президента России Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, в беседе с "Известиями" объяснил, в чем заключается... | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T05:57+0300

2024-08-16T05:57+0300

2024-08-16T05:59+0300

политика

сша

стратегия

николай патрушев

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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Помощник президента России Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, в беседе с "Известиями" объяснил, в чем заключается Индо-Тихоокеанская стратегия США в отношении России и Китая."Следует признать, что в международных отношениях не снижается роль фактора силы, - отетил помощник президента. - Продвижение Вашингтоном Индо-Тихоокеанской стратегии имеет яркий антироссийский и антикитайский характер".

https://1prime.ru/20240815/ssha-850914889.html

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сша, стратегия, николай патрушев