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"Массовое уничтожение". В США высказались о положении ВСУ под Курском - 16.08.2024, ПРАЙМ
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"Массовое уничтожение". В США высказались о положении ВСУ под Курском
"Массовое уничтожение". В США высказались о положении ВСУ под Курском - 16.08.2024, ПРАЙМ
"Массовое уничтожение". В США высказались о положении ВСУ под Курском
Украинские войска в Курской области несут огромные потери в людях и технике. Запад уже не сможет помочь Киеву их восполнить. Такое мнение высказал экс-сотрудник | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T23:57+0300
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сша
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МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Украинские войска в Курской области несут огромные потери в людях и технике. Запад уже не сможет помочь Киеву их восполнить. Такое мнение высказал экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру."Происходит массовое уничтожение ВСУ. Уничтожено 30% вторгшихся сил, еще 20% ранено и 10% взято в плен. Ситуация выходит из-под контроля", — заявил Джонсон.Он также отметил, что уничтожение переданной Украине Западом техники свидетельствует от том, что последний достиг предела своих возможностей.По словам Джонсона, масштаб потерь техники у ВСУ катастрофический и они не могут его восполнить."Мы видим ограниченность военной мощи Запада, и это происходит в тот момент, когда растет спрос на западные военные ресурсы для отправки на Ближний Восток", — заключил эксперт.Ранее замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что перед ВСУ стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть территории Белгородской области.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа начали наступать с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановили российские силы. Об этом сообщал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, операция российских войск в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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сша
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сша, запад, всу, вооружение, поддержка украины
США, ЗАПАД, ВСУ, вооружение, поддержка Украины
23:57 16.08.2024
 
"Массовое уничтожение". В США высказались о положении ВСУ под Курском

Джонсон: огромные потери ВСУ под Курском раскрыли ограниченные возможности НАТО

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУничтожение военной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью
Уничтожение военной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью
© Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Украинские войска в Курской области несут огромные потери в людях и технике. Запад уже не сможет помочь Киеву их восполнить. Такое мнение высказал экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
"Происходит массовое уничтожение ВСУ. Уничтожено 30% вторгшихся сил, еще 20% ранено и 10% взято в плен. Ситуация выходит из-под контроля", — заявил Джонсон.
Он также отметил, что уничтожение переданной Украине Западом техники свидетельствует от том, что последний достиг предела своих возможностей.
По словам Джонсона, масштаб потерь техники у ВСУ катастрофический и они не могут его восполнить.
"Мы видим ограниченность военной мощи Запада, и это происходит в тот момент, когда растет спрос на западные военные ресурсы для отправки на Ближний Восток", — заключил эксперт.
Ранее замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что перед ВСУ стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть территории Белгородской области.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа начали наступать с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановили российские силы. Об этом сообщал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, операция российских войск в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
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