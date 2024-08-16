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Борисов объяснил сумму затрат на Российскую орбитальную станцию

Борисов объяснил сумму затрат на Российскую орбитальную станцию - 16.08.2024, ПРАЙМ

Борисов объяснил сумму затрат на Российскую орбитальную станцию

Конфигурация программы по созданию Российской орбитальной станции (РОС) могла быть подобрана и так, чтобы расходы составили менее 609 миллиардов рублей, однако... | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T17:50+0300

2024-08-16T17:50+0300

2024-08-16T17:50+0300

россия

роскосмос

российская орбитальная станция

расходы

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 16 авг - ПРАЙМ. Конфигурация программы по созданию Российской орбитальной станции (РОС) могла быть подобрана и так, чтобы расходы составили менее 609 миллиардов рублей, однако разработчики исходили из принципа разумной достаточности. Об этом заявил на форуме "Территория смыслов" в пятницу гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Серьезные деньги? Серьезные. А можно меньше? Поверьте, что мы сделали предложение из принципа разумной достаточности", — сказал он. Борисов отметил, что "Роскосмос" предложил конфигурацию, которая оптимальна с точки зрения затрат на создание и характеристик будущей станции. "Можно из одной шкурки шесть шапок сшить? Можно, только их носить нельзя", — глава "Роскосмоса". Российская орбитальная станция, развертывание которой на орбите начнется в 2027 году, требуется для поддержания российского пилотируемого присутствия на орбите после того, как Международная космическая станция прекратит своё существование. Согласно замыслу разработчиков, РОС позволит отработать ключевые технологии, необходимые для полета к другим планетам, в первую очередь к Марсу. Срок службы станции составит 50 лет. Борисов ранее заявил, что активная работа по станции начнется в 2024 году. Ее стоимость глава госкорпорации оценил в 609 миллиардов рублей до 2032 года, 150 из которых потребуются в 2024-2026 годах.

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россия, роскосмос, российская орбитальная станция, расходы