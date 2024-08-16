Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Борисов объяснил сумму затрат на Российскую орбитальную станцию - 16.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240816/stantsiya-850939687.html
Борисов объяснил сумму затрат на Российскую орбитальную станцию
Борисов объяснил сумму затрат на Российскую орбитальную станцию - 16.08.2024, ПРАЙМ
Борисов объяснил сумму затрат на Российскую орбитальную станцию
Конфигурация программы по созданию Российской орбитальной станции (РОС) могла быть подобрана и так, чтобы расходы составили менее 609 миллиардов рублей, однако... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T17:50+0300
2024-08-16T17:50+0300
россия
роскосмос
российская орбитальная станция
расходы
https://cdnn.1prime.ru/img/84310/69/843106952_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_c99fbb2dfeb8a7bc042397a299f0488d.jpg
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 16 авг - ПРАЙМ. Конфигурация программы по созданию Российской орбитальной станции (РОС) могла быть подобрана и так, чтобы расходы составили менее 609 миллиардов рублей, однако разработчики исходили из принципа разумной достаточности. Об этом заявил на форуме "Территория смыслов" в пятницу гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Серьезные деньги? Серьезные. А можно меньше? Поверьте, что мы сделали предложение из принципа разумной достаточности", — сказал он. Борисов отметил, что "Роскосмос" предложил конфигурацию, которая оптимальна с точки зрения затрат на создание и характеристик будущей станции. "Можно из одной шкурки шесть шапок сшить? Можно, только их носить нельзя", — глава "Роскосмоса". Российская орбитальная станция, развертывание которой на орбите начнется в 2027 году, требуется для поддержания российского пилотируемого присутствия на орбите после того, как Международная космическая станция прекратит своё существование. Согласно замыслу разработчиков, РОС позволит отработать ключевые технологии, необходимые для полета к другим планетам, в первую очередь к Марсу. Срок службы станции составит 50 лет. Борисов ранее заявил, что активная работа по станции начнется в 2024 году. Ее стоимость глава госкорпорации оценил в 609 миллиардов рублей до 2032 года, 150 из которых потребуются в 2024-2026 годах.
https://1prime.ru/20240816/luna-850936989.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84310/69/843106952_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b027540de6e7e9774f25fead04a415d0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, роскосмос, российская орбитальная станция, расходы
РОССИЯ, Роскосмос, Российская орбитальная станция, расходы
17:50 16.08.2024
 
Борисов объяснил сумму затрат на Российскую орбитальную станцию

Борисов: "Роскосмос" предложил оптимальную конфигурацию по затратам на РОС

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Церемония открытия Форума активной молодежи Роскосмоса "Команда будущего"
Выставка Россия. Церемония открытия Форума активной молодежи Роскосмоса Команда будущего
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 16 авг - ПРАЙМ. Конфигурация программы по созданию Российской орбитальной станции (РОС) могла быть подобрана и так, чтобы расходы составили менее 609 миллиардов рублей, однако разработчики исходили из принципа разумной достаточности. Об этом заявил на форуме "Территория смыслов" в пятницу гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"Серьезные деньги? Серьезные. А можно меньше? Поверьте, что мы сделали предложение из принципа разумной достаточности", — сказал он.
Борисов отметил, что "Роскосмос" предложил конфигурацию, которая оптимальна с точки зрения затрат на создание и характеристик будущей станции.
"Можно из одной шкурки шесть шапок сшить? Можно, только их носить нельзя", — глава "Роскосмоса".
Российская орбитальная станция, развертывание которой на орбите начнется в 2027 году, требуется для поддержания российского пилотируемого присутствия на орбите после того, как Международная космическая станция прекратит своё существование. Согласно замыслу разработчиков, РОС позволит отработать ключевые технологии, необходимые для полета к другим планетам, в первую очередь к Марсу.
Срок службы станции составит 50 лет. Борисов ранее заявил, что активная работа по станции начнется в 2024 году. Ее стоимость глава госкорпорации оценил в 609 миллиардов рублей до 2032 года, 150 из которых потребуются в 2024-2026 годах.
Луна - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
В "Роскосмосе" рассказали, когда начнется промышленное освоение Луны
16:23
 
РОССИЯРоскосмосРоссийская орбитальная станциярасходы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала