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ЦБ зафиксировал рост средней максимальной ставки по вкладам банков РФ

ЦБ зафиксировал рост средней максимальной ставки по вкладам банков РФ - 16.08.2024, ПРАЙМ

ЦБ зафиксировал рост средней максимальной ставки по вкладам банков РФ

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады августа выросла на... | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T13:17+0300

2024-08-16T13:17+0300

2024-08-16T13:17+0300

банк россии

ставка по вкладам

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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады августа выросла на 0,17 процентного пункта, до 17,28%, следует из материалов Банка России. Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован в первой декаде марта 2022 года - 20,51%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "ФК Открытие", Москредбанк, Т-банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ставка по вкладам