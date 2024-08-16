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ЦБ зафиксировал рост средней максимальной ставки по вкладам банков РФ - 16.08.2024, ПРАЙМ
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ЦБ зафиксировал рост средней максимальной ставки по вкладам банков РФ
ЦБ зафиксировал рост средней максимальной ставки по вкладам банков РФ - 16.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ зафиксировал рост средней максимальной ставки по вкладам банков РФ
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады августа выросла на... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T13:17+0300
2024-08-16T13:17+0300
банк россии
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады августа выросла на 0,17 процентного пункта, до 17,28%, следует из материалов Банка России. Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован в первой декаде марта 2022 года - 20,51%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "ФК Открытие", Москредбанк, Т-банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.
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ставка по вкладам
Банк России, ставка по вкладам
13:17 16.08.2024
 
ЦБ зафиксировал рост средней максимальной ставки по вкладам банков РФ

ЦБ: средняя максимальная ставка вкладов крупнейших банков РФ выросла до 17,28%

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады августа выросла на 0,17 процентного пункта, до 17,28%, следует из материалов Банка России.
Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован в первой декаде марта 2022 года - 20,51%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%).
Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.
В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "ФК Открытие", Москредбанк, Т-банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.
 
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