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Китайский техногигант подал в суд на Минобороны США
Китайский техногигант подал в суд на Минобороны США - 16.08.2024, ПРАЙМ
Китайский техногигант подал в суд на Минобороны США
Китайская компания - один из крупнейших китайских производителей оборудования для изготовления полупроводников - Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T06:43+0300
2024-08-16T06:43+0300
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Китайская компания - один из крупнейших китайских производителей оборудования для изготовления полупроводников - Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China (AMEC) подала иск на Минобороны Соединенных Штатов за внесение в список военных компаний. Об этом AMEC сообщила в социальной сети WeChat, отметив, что решение о внесении компании в список "не соответствует фактам и не имеет законного основания".Также в АМЕС сообщили, что после внесения в список военных предприятий Пентагону были предоставлены доказательства несоответствия компании критериям списка. АМЕС потребовала исключения из этого перечня, но никаких результатов это не принесло."Поэтому компания обратилась в суд, чтобы тот потребовал от минобороны отменить его ошибочное решение", - следует из заявления АМЕС.
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китай, суд, пентагон
Китайский техногигант подал в суд на Минобороны США
Техногигант КНР подал в суд на Пентагон за внесение в список военных компаний
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Китайская компания - один из крупнейших китайских производителей оборудования для изготовления полупроводников - Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China (AMEC) подала иск на Минобороны Соединенных Штатов за внесение в список военных компаний. Об этом AMEC сообщила в социальной сети WeChat, отметив, что решение о внесении компании в список "не соответствует фактам и не имеет законного основания".
Также в АМЕС сообщили, что после внесения в список военных предприятий Пентагону были предоставлены доказательства несоответствия компании критериям списка. АМЕС потребовала исключения из этого перечня, но никаких результатов это не принесло.
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"Поэтому компания обратилась в суд, чтобы тот потребовал от минобороны отменить его ошибочное решение", - следует из заявления АМЕС.