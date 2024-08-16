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Китайский техногигант подал в суд на Минобороны США

Китайский техногигант подал в суд на Минобороны США - 16.08.2024, ПРАЙМ

Китайский техногигант подал в суд на Минобороны США

Китайская компания - один из крупнейших китайских производителей оборудования для изготовления полупроводников - Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T06:43+0300

2024-08-16T06:43+0300

2024-08-16T06:58+0300

китай

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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Китайская компания - один из крупнейших китайских производителей оборудования для изготовления полупроводников - Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China (AMEC) подала иск на Минобороны Соединенных Штатов за внесение в список военных компаний. Об этом AMEC сообщила в социальной сети WeChat, отметив, что решение о внесении компании в список "не соответствует фактам и не имеет законного основания".Также в АМЕС сообщили, что после внесения в список военных предприятий Пентагону были предоставлены доказательства несоответствия компании критериям списка. АМЕС потребовала исключения из этого перечня, но никаких результатов это не принесло."Поэтому компания обратилась в суд, чтобы тот потребовал от минобороны отменить его ошибочное решение", - следует из заявления АМЕС.

https://1prime.ru/20240815/pentagon-850912905.html

китай

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китай, суд, пентагон