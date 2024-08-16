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Китайский техногигант подал в суд на Минобороны США - 16.08.2024, ПРАЙМ
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Китайский техногигант подал в суд на Минобороны США
Китайский техногигант подал в суд на Минобороны США - 16.08.2024, ПРАЙМ
Китайский техногигант подал в суд на Минобороны США
Китайская компания - один из крупнейших китайских производителей оборудования для изготовления полупроводников - Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T06:43+0300
2024-08-16T06:58+0300
китай
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Китайская компания - один из крупнейших китайских производителей оборудования для изготовления полупроводников - Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China (AMEC) подала иск на Минобороны Соединенных Штатов за внесение в список военных компаний. Об этом AMEC сообщила в социальной сети WeChat, отметив, что решение о внесении компании в список "не соответствует фактам и не имеет законного основания".Также в АМЕС сообщили, что после внесения в список военных предприятий Пентагону были предоставлены доказательства несоответствия компании критериям списка. АМЕС потребовала исключения из этого перечня, но никаких результатов это не принесло."Поэтому компания обратилась в суд, чтобы тот потребовал от минобороны отменить его ошибочное решение", - следует из заявления АМЕС.
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китай, суд, пентагон
КИТАЙ, суд, Пентагон
06:43 16.08.2024 (обновлено: 06:58 16.08.2024)
 
Китайский техногигант подал в суд на Минобороны США

Техногигант КНР подал в суд на Пентагон за внесение в список военных компаний

© CC BY 2.0 / Wiyre MediaПентагон, США
Пентагон, США - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
© CC BY 2.0 / Wiyre Media
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Китайская компания - один из крупнейших китайских производителей оборудования для изготовления полупроводников - Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China (AMEC) подала иск на Минобороны Соединенных Штатов за внесение в список военных компаний. Об этом AMEC сообщила в социальной сети WeChat, отметив, что решение о внесении компании в список "не соответствует фактам и не имеет законного основания".
Также в АМЕС сообщили, что после внесения в список военных предприятий Пентагону были предоставлены доказательства несоответствия компании критериям списка. АМЕС потребовала исключения из этого перечня, но никаких результатов это не принесло.
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"Поэтому компания обратилась в суд, чтобы тот потребовал от минобороны отменить его ошибочное решение", - следует из заявления АМЕС.
 
КИТАЙсудПентагон
 
 
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