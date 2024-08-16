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Мобильная связь и интернет в Белгородской области доступны бесплатно
Мобильная связь и интернет в Белгородской области доступны бесплатно - 16.08.2024, ПРАЙМ
Мобильная связь и интернет в Белгородской области доступны бесплатно
Мобильная связь и интернет в 9 районах Белгородской области будут бесплатными в связи с введением режима ЧС федерального характера, пользоваться ими можно даже... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T10:14+0300
2024-08-16T10:14+0300
2024-08-16T10:14+0300
мобильная связь
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белгородская область
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Мобильная связь и интернет в 9 районах Белгородской области будут бесплатными в связи с введением режима ЧС федерального характера, пользоваться ими можно даже при минусовом балансе, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале. "Мобильная связь и интернет в Белгородской области доступны бесплатно. С сегодняшнего дня в связи с введением режима ЧС федерального характера в 9 районах Белгородской области услуги связи для всех жителей будут бесплатными даже при отрицательном балансе", - говорится в сообщении. Это коснется Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Краснояружского и Ровеньского районов, а также Волоконовского, Валуйского, Грайворонского и Шебекинского городских округов. Бесплатно можно будет звонить на все номера по России, пользоваться мобильным интернетом, а также отправлять SMS. "Входящие звонки также будут бесплатными. Подробности предоставления этих услуг вы можете узнать у своего оператора", - уточнили в министерстве. Такая же мера уже действует на территории Курской области: на минувшей неделе Минцифры объявило, что мобильная связь и интернет будут доступны жителям области бесплатно до окончания режима ЧС.
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мобильная связь, интернет, белгородская область, режим чс
мобильная связь, интернет, Белгородская область, режим ЧС
Мобильная связь и интернет в Белгородской области доступны бесплатно
Связь и интернет в 9 районах Белгородской области доступны бесплатно из-за режима ЧС
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Мобильная связь и интернет в 9 районах Белгородской области будут бесплатными в связи с введением режима ЧС федерального характера, пользоваться ими можно даже при минусовом балансе, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале.
"Мобильная связь и интернет в Белгородской области доступны бесплатно. С сегодняшнего дня в связи с введением режима ЧС федерального характера в 9 районах Белгородской области услуги связи для всех жителей будут бесплатными даже при отрицательном балансе", - говорится в сообщении.
Это коснется Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Краснояружского и Ровеньского районов, а также Волоконовского, Валуйского, Грайворонского и Шебекинского городских округов.
Бесплатно можно будет звонить на все номера по России, пользоваться мобильным интернетом, а также отправлять SMS.
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"Входящие звонки также будут бесплатными. Подробности предоставления этих услуг вы можете узнать у своего оператора", - уточнили в министерстве.
Такая же мера уже действует на территории Курской области: на минувшей неделе Минцифры объявило, что мобильная связь и интернет будут доступны жителям области бесплатно до окончания режима ЧС.