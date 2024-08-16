https://1prime.ru/20240816/torgi-850922339.html

Фондовые индексы АТР растут вслед за биржами США

Фондовые индексы АТР растут вслед за биржами США - 16.08.2024, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР растут вслед за биржами США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром преимущественно увеличиваются вслед за биржами США, свидетельствуют данные... | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T08:03+0300

2024-08-16T08:03+0300

2024-08-16T08:04+0300

экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/77151/19/771511919_0:45:1500:889_1920x0_80_0_0_fcc8c2eed2fb45059a609815a9ee0cd4.jpg

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром преимущественно увеличиваются вслед за биржами США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.40 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,09%, до 2 880,01 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - опускается на 0,09%, до 1 552,21 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднимается на 1,69%, до 17 396,26 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 1,78%, до 2 691,47 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,02%, до 7 945,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 2,71%, до 37 697,5 пункта. Рынки обратили внимание на закрытие фондовых индексов США в четверг ростом, индекс Dow Jones вырос на 1,39%, NASDAQ - на 2,34%, S&P 500 - на 1,61%. На этой неделе был опубликован ряд экономических данных по США и странам АТР, что могло поддержать оптимизм на биржах. "Азиатские фондовые индексы сегодня демонстрируют впечатляющий рост, чему способствует вновь обретенное ощущение "идеального баланса" благодаря публикации долгожданных экономических данных", - цитирует агентство Блумберг рыночного аналитика IG Market Limited Хебе Чень (Hebe Chen). "В частности, индексы Японии продолжают уверенное восстановление без признаков замедления", - добавляет аналитик.

https://1prime.ru/20240814/rynok-850891678.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40