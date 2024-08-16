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Фондовые индексы АТР растут вслед за биржами США
Фондовые индексы АТР растут вслед за биржами США - 16.08.2024, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР растут вслед за биржами США
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром преимущественно увеличиваются вслед за биржами США, свидетельствуют данные... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T08:03+0300
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экономика
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром преимущественно увеличиваются вслед за биржами США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.40 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,09%, до 2 880,01 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - опускается на 0,09%, до 1 552,21 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднимается на 1,69%, до 17 396,26 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 1,78%, до 2 691,47 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,02%, до 7 945,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 2,71%, до 37 697,5 пункта. Рынки обратили внимание на закрытие фондовых индексов США в четверг ростом, индекс Dow Jones вырос на 1,39%, NASDAQ - на 2,34%, S&P 500 - на 1,61%. На этой неделе был опубликован ряд экономических данных по США и странам АТР, что могло поддержать оптимизм на биржах. "Азиатские фондовые индексы сегодня демонстрируют впечатляющий рост, чему способствует вновь обретенное ощущение "идеального баланса" благодаря публикации долгожданных экономических данных", - цитирует агентство Блумберг рыночного аналитика IG Market Limited Хебе Чень (Hebe Chen). "В частности, индексы Японии продолжают уверенное восстановление без признаков замедления", - добавляет аналитик.
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Фондовые индексы АТР растут вслед за биржами США
Данные торгов: фондовые индексы АТР преимущественно растут вслед за биржами США
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром преимущественно увеличиваются вслед за биржами США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.40 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,09%, до 2 880,01 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - опускается на 0,09%, до 1 552,21 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднимается на 1,69%, до 17 396,26 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 1,78%, до 2 691,47 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,02%, до 7 945,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 2,71%, до 37 697,5 пункта.
Рынки обратили внимание на закрытие фондовых индексов США в четверг ростом, индекс Dow Jones вырос на 1,39%, NASDAQ - на 2,34%, S&P 500 - на 1,61%.
На этой неделе был опубликован ряд экономических данных по США и странам АТР, что могло поддержать оптимизм на биржах.
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"Азиатские фондовые индексы сегодня демонстрируют впечатляющий рост, чему способствует вновь обретенное ощущение "идеального баланса" благодаря публикации долгожданных экономических данных", - цитирует агентство Блумберг рыночного аналитика IG Market Limited Хебе Чень (Hebe Chen).
"В частности, индексы Японии продолжают уверенное восстановление без признаков замедления", - добавляет аналитик.