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Россия нарастила товарооборот со странами БРИКС, заявил Алиханов

Россия нарастила товарооборот со странами БРИКС, заявил Алиханов - 16.08.2024, ПРАЙМ

Россия нарастила товарооборот со странами БРИКС, заявил Алиханов

Товарооборот РФ со странами БРИКС за пять месяцев вырос на 6,3%, по итогам всего 2024 года также ожидается положительная динамика, сообщил журналистам глава... | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T14:33+0300

2024-08-16T14:33+0300

2024-08-16T14:33+0300

экономика

россия

брикс

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 авг - ПРАЙМ. Товарооборот РФ со странами БРИКС за пять месяцев вырос на 6,3%, по итогам всего 2024 года также ожидается положительная динамика, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "По итогам прошлого года мы прибавили в торговле со странами БРИКС 28%, приблизились вплотную к отметке 300 миллиардов долларов. По итогам 5 месяцев этого года тоже видим продолжающийся рост - на 6,3%. Понятно, сейчас произошло расширение: те цифры, которые я приводил по 2023 году, не учитывали новые государства, присоединившиеся к объединению. Надеемся, что такая положительная динамика сохранится. Во всяком случае, все предпосылки для этого у нас есть", - сказал он журналистам по итогам восьмой встречи министров промышленности БРИКС. "Понятно, что был определенный эффект от мощной переориентации наших товарных потоков: экспортных и импортных поставок. Мы здесь находим большую поддержку от коллег по БРИКС, поэтому прошлый год был рекордный - рост на 28%. Понятно, что база сильно подросла, но тем не менее позитивная тенденция продолжается", - уточнил чиновник. Алиханов также рассказал, что сегодня планирует провести ряд встреч с зарубежными коллегами из Китая, Эфиопии и Бразилии. БРИКС - межгосударственное объединение, в которое входят девять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, а также присоединившиеся в 2024 году Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты.

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россия, брикс