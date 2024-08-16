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Товарооборот Азербайджана с Россией снизился на 5,2 процента - 16.08.2024, ПРАЙМ
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Товарооборот Азербайджана с Россией снизился на 5,2 процента
Товарооборот Азербайджана с Россией снизился на 5,2 процента - 16.08.2024, ПРАЙМ
Товарооборот Азербайджана с Россией снизился на 5,2 процента
Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам января-июля текущего года снизился на 5,2% в годовом выражении, до 2,57 миллиарда долларов, сообщается в... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T15:38+0300
2024-08-16T15:38+0300
экономика
азербайджан
россия
товарооборот
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БАКУ, 16 авг – ПРАЙМ. Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам января-июля текущего года снизился на 5,2% в годовом выражении, до 2,57 миллиарда долларов, сообщается в отчете государственного таможенного комитета Азербайджана. "Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам января-июля текущего года составил 2,573 миллиардов долларов, что на 5,2% меньше аналогичного периода прошлого года", - отмечается в сообщении. По данным гостаможни, Россия по итогам семи месяцев текущего года заняла третье место среди торговых партнеров Азербайджана после Италии и Турции. Товарооборот между Азербайджаном и РФ по итогам января-июля 2023 года составлял 2,445 миллиардов долларов. По итогам прошлого года товарооборот двух стран составил более 4,3 миллиардов долларов, что на 17,5% превысило показатель 2022 года.
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азербайджан, россия, товарооборот
Экономика, АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, товарооборот
15:38 16.08.2024
 
Товарооборот Азербайджана с Россией снизился на 5,2 процента

Товарооборот Азербайджана с РФ в январе-июле снизился на 5,2%, до $2,6 млрд

© fotolia.com / ElnurБаку
Баку - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
© fotolia.com / Elnur
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БАКУ, 16 авг – ПРАЙМ. Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам января-июля текущего года снизился на 5,2% в годовом выражении, до 2,57 миллиарда долларов, сообщается в отчете государственного таможенного комитета Азербайджана.
"Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам января-июля текущего года составил 2,573 миллиардов долларов, что на 5,2% меньше аналогичного периода прошлого года", - отмечается в сообщении.
По данным гостаможни, Россия по итогам семи месяцев текущего года заняла третье место среди торговых партнеров Азербайджана после Италии и Турции.
Товарооборот между Азербайджаном и РФ по итогам января-июля 2023 года составлял 2,445 миллиардов долларов. По итогам прошлого года товарооборот двух стран составил более 4,3 миллиардов долларов, что на 17,5% превысило показатель 2022 года.
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ЭкономикаАЗЕРБАЙДЖАНРОССИЯтоварооборот
 
 
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