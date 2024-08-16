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Эксперт раскрыл, как опасения за транзит через Украину отразились на ценах

Эксперт раскрыл, как опасения за транзит через Украину отразились на ценах - 16.08.2024, ПРАЙМ

Эксперт раскрыл, как опасения за транзит через Украину отразились на ценах

Биржевые цены на газ в Европе к концу недели чуть скорректировались вниз на фоне отсутствия признаков того, что украинская сторона стремится прервать транзит... | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T13:38+0300

2024-08-16T13:38+0300

2024-08-16T13:38+0300

газ

транзит

транзит газа через украину

ес

гис "суджа"

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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе к концу недели чуть скорректировались вниз на фоне отсутствия признаков того, что украинская сторона стремится прервать транзит газа из России, такое мнение высказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. Цены на газ в Европе днем в пятницу снижаются, следует из данных лондонской биржи ICE. Стоимость сентябрьских фьючерсов по индексу TTF по состоянию на 13.05 мск составляла 447,8 доллара (-0,5%), тогда как неделей ранее цены поднялись к уровню в 455 долларов на фоне опасений по поводу сокращения поставок из России и с Ближнего Востока. Сейчас цены на газ скорректировались лишь на несколько процентов, если не брать в расчет резкий всплеск цен на торгах 12 августа (когда котировки впервые с декабря превышали 480 долларов), отметил Миронюк, добавив, что с точки зрения технического анализа рост не может быть непрерывным. "Инвесторы продолжают опасаться перебоев с поставками через Украину из-за ситуации в Курской области. Хотя газотранспортный коридор через Суджу вносит относительно небольшой вклад в общие доходы России от продажи углеводородов, он тем не менее играет значительную роль в региональной сети транзита энергоносителей: 5% потребления газа в ЕС. В настоящее время нет никаких признаков того, что Украина стремится прервать поставки российского газа по трубопроводу через свою территорию, особенно с учетом того, что Украина также получает транзитные сборы", – сказал он. Однако в моменте обострение на приграничной территории создает волатильность цен на газ, продолжил Миронюк. Запасы в подземных газохранилищах Европы растут – сейчас заполнены более чем на 88% – и годовые максимумы вновь могут быть зарегистрированы в сентябре, добавил он. "Это потенциально создает предпосылки для отката котировок к уровням июля: 340-370 долларов в ближайшие месяцы. Но к концу года возникнет риск непродления транзитного соглашения, что наряду с сезонным фактором вновь поддержит цену на природный газ в Европе", – заключил эксперт. Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров в год,. Компания в пятницу сообщил, что подает газ через ГИС "Суджа" в подтвержденном украинской стороной объеме: на 16 августа – 42,4 миллиона кубометров, что соответствует обычным уровням июля и начала августа и является сложившимся в этом году максимумом. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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газ, транзит, транзит газа через украину, ес, гис "суджа"