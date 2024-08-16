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DNS по просьбе ФАС зафиксировал предельные цены на ряд товарных позиций

DNS по просьбе ФАС зафиксировал предельные цены на ряд товарных позиций - 16.08.2024, ПРАЙМ

DNS по просьбе ФАС зафиксировал предельные цены на ряд товарных позиций

Магазин DNS по просьбе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России зафиксировал предельные цены на 75 позиций бытовой техники и электроники, условия будут... | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T12:34+0300

2024-08-16T12:34+0300

2024-08-16T12:34+0300

экономика

россия

dns

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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Магазин DNS по просьбе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России зафиксировал предельные цены на 75 позиций бытовой техники и электроники, условия будут действовать до конца сентября в 1233 населенных пунктах с возможностью продления, сообщило ведомство. Ранее, во вторник, ФАС сообщила, что предложила DNS, "М.Видео-Эльдорадо" и "Ситилинк" добровольно ограничить цены и наценки на ряд популярных моделей бытовой техники и электроники. Позже торговые сети заявили, что готовы поддержать предложение службы и ограничить цены на ряд моделей техники. "Компания ДНС зафиксировала предельные цены на 75 позиций техники и электроники. Инициатива реализована по предложению антимонопольного ведомства. Специальные условия по значимым категориям продукции будут действовать в 1233 населенных пунктах присутствия магазинов сети до конца сентября 2024 года с возможностью продления", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в список товаров с фиксированными ценами в том числе вошла продукция, популярная в период подготовки к учебному году: персональные компьютеры, компьютерная периферия, сумки и рюкзаки для ноутбуков. Как отмечает ведомство, в продуктовой карточке будет доступна история цен по каждой позиции из перечня. Служба проконтролирует соблюдение организацией принятых добровольных обязательств. В четверг ФАС сообщила, что онлайн-магазин "Ситилинк" до 22 сентября снизит цены в среднем на 7% на 160 позиций, в том числе на канцелярию, аксессуары для школы, бытовую технику и электронику.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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