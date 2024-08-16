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В РФ начнется пилот по введению цифрового удостоверения многодетной семьи

В РФ начнется пилот по введению цифрового удостоверения многодетной семьи - 16.08.2024, ПРАЙМ

В РФ начнется пилот по введению цифрового удостоверения многодетной семьи

Пилотный этап внедрения в России цифрового удостоверения многодетной семьи стартует во всех субъектах РФ с 1 октября 2024 года. Он продлится в течение трех... | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T16:57+0300

2024-08-16T16:57+0300

2024-08-16T16:57+0300

россия

минтруд

многодетные семьи

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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Пилотный этап внедрения в России цифрового удостоверения многодетной семьи стартует во всех субъектах РФ с 1 октября 2024 года. Он продлится в течение трех месяцев. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда РФ. Соответствующие проект приказа Минтруда и постановления правительства РФ были опубликованы на сайте нормативно-правовых актов. Отмечается, что в течение трех месяцев — с октября по декабрь 2024 года — будет отработан порядок формирования и использования цифрового удостоверения для подтверждения статуса многодетной семьи при получении мер поддержки. В пресс-службе отметили, что цифровое удостоверение с уникальным QR-кодом будет отражаться в разделе "Семья и дети" личного кабинета членов семьи на портале "Госуслуги", если у них подтвержденная учетная запись. А для уже оформивших статус многодетных в личный кабинет родителей придет уведомление о возможности получения цифрового удостоверения. В министерстве отметили, что цифровое удостоверение упростит саму процедуру подтверждения права на получение льгот. Документ может потребоваться, например, при льготном посещении музеев, выставок.

https://1prime.ru/20240731/mnogodetnye-850568253.html

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россия, минтруд, многодетные семьи