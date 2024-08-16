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В Белгородской области закроют въезд в пять населенных пунктов
В Белгородской области закроют въезд в пять населенных пунктов - 16.08.2024, ПРАЙМ
В Белгородской области закроют въезд в пять населенных пунктов
В Белгородской области с 19 августа закрывается въезд в пять населенных пунктов. Их жители будут отселены, им помогут вывезти имущество. Об этом сообщил... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T20:39+0300
2024-08-16T20:39+0300
2024-08-16T20:39+0300
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. В Белгородской области с 19 августа закрывается въезд в пять населенных пунктов. Их жители будут отселены, им помогут вывезти имущество. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в Грайворонском округе будет закрыт въезд в села Новостроевка-Вторая и в поселки Совхозный, Доброполье и Казачок. В Валуйском округе — в село Новопетровка". Гладков добавил, что в Краснояружском районе будет временно закрыт въезд в село Колотиловка, каждому прописанному в селе жителю выплатят по 15 тысяч рублей.Глава региона также сообщил, что жители части Шебекино и нескольких сел могут уехать в ПВР или получить выплаты на жилье.Мера вводится на три месяца в части города Шебекино, селах Муром и Новая Таволжанка, в Белгородском районе (села Ясные Зори, Устинка, Лозовое и хутор Церковный), в Грайворонском округе (села Пороз, Дроновка и Мокрая Орловка), в Краснояружском районе (Вязовое, Репяховка и Графовка).По словам Гладкова, жители из перечисленных населенных пунктов могут переехать в ПВР или получить частичную компенсацию за аренду жилья: 20 тысяч рублей в месяц для семьи и 40 тысяч рублей для многодетной семьи. Он также выразил надежду, что за три месяца обстановка в селах стабилизируется, а жители смогут вернуться в свои дома.
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Происшествия, РОССИЯ, Белгородская область, Жители
В Белгородской области закроют въезд в пять населенных пунктов
Гладков: въезд в 5 населенных пунктов в Белгородской области закроют 19 августа
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. В Белгородской области с 19 августа закрывается въезд в пять населенных пунктов. Их жители будут отселены, им помогут вывезти имущество. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, в Грайворонском округе будет закрыт въезд в села Новостроевка-Вторая и в поселки Совхозный, Доброполье и Казачок. В Валуйском округе — в село Новопетровка".
Гладков добавил, что в Краснояружском районе будет временно закрыт въезд в село Колотиловка, каждому прописанному в селе жителю выплатят по 15 тысяч рублей.
Глава региона также сообщил, что жители части Шебекино и нескольких сел могут уехать в ПВР или получить выплаты на жилье.
Мера вводится на три месяца в части города Шебекино, селах Муром и Новая Таволжанка, в Белгородском районе (села Ясные Зори, Устинка, Лозовое и хутор Церковный), в Грайворонском округе (села Пороз, Дроновка и Мокрая Орловка), в Краснояружском районе (Вязовое, Репяховка и Графовка).
По словам Гладкова, жители из перечисленных населенных пунктов могут переехать в ПВР или получить частичную компенсацию за аренду жилья: 20 тысяч рублей в месяц для семьи и 40 тысяч рублей для многодетной семьи.
Он также выразил надежду, что за три месяца обстановка в селах стабилизируется, а жители смогут вернуться в свои дома.
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