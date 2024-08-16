Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Белгородской области закроют въезд в пять населенных пунктов - 16.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240816/vezd-850943335.html
В Белгородской области закроют въезд в пять населенных пунктов
В Белгородской области закроют въезд в пять населенных пунктов - 16.08.2024, ПРАЙМ
В Белгородской области закроют въезд в пять населенных пунктов
В Белгородской области с 19 августа закрывается въезд в пять населенных пунктов. Их жители будут отселены, им помогут вывезти имущество. Об этом сообщил... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T20:39+0300
2024-08-16T20:39+0300
происшествия
россия
белгородская область
жители
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/10/850943173_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_54c516fa1cd2e22535e260fb78ed23d6.jpg
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. В Белгородской области с 19 августа закрывается въезд в пять населенных пунктов. Их жители будут отселены, им помогут вывезти имущество. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в Грайворонском округе будет закрыт въезд в села Новостроевка-Вторая и в поселки Совхозный, Доброполье и Казачок. В Валуйском округе — в село Новопетровка". Гладков добавил, что в Краснояружском районе будет временно закрыт въезд в село Колотиловка, каждому прописанному в селе жителю выплатят по 15 тысяч рублей.Глава региона также сообщил, что жители части Шебекино и нескольких сел могут уехать в ПВР или получить выплаты на жилье.Мера вводится на три месяца в части города Шебекино, селах Муром и Новая Таволжанка, в Белгородском районе (села Ясные Зори, Устинка, Лозовое и хутор Церковный), в Грайворонском округе (села Пороз, Дроновка и Мокрая Орловка), в Краснояружском районе (Вязовое, Репяховка и Графовка).По словам Гладкова, жители из перечисленных населенных пунктов могут переехать в ПВР или получить частичную компенсацию за аренду жилья: 20 тысяч рублей в месяц для семьи и 40 тысяч рублей для многодетной семьи. Он также выразил надежду, что за три месяца обстановка в селах стабилизируется, а жители смогут вернуться в свои дома.
https://1prime.ru/20240816/asv-850940421.html
белгородская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/10/850943173_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_8be3c4109ea5902cd569ab546d31d715.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, белгородская область, жители
Происшествия, РОССИЯ, Белгородская область, Жители
20:39 16.08.2024
 
В Белгородской области закроют въезд в пять населенных пунктов

Гладков: въезд в 5 населенных пунктов в Белгородской области закроют 19 августа

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЭвакуация мирных жителей из Краснояружского района Белгородской области
Эвакуация мирных жителей из Краснояружского района Белгородской области - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. В Белгородской области с 19 августа закрывается въезд в пять населенных пунктов. Их жители будут отселены, им помогут вывезти имущество. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, в Грайворонском округе будет закрыт въезд в села Новостроевка-Вторая и в поселки Совхозный, Доброполье и Казачок. В Валуйском округе — в село Новопетровка".
Гладков добавил, что в Краснояружском районе будет временно закрыт въезд в село Колотиловка, каждому прописанному в селе жителю выплатят по 15 тысяч рублей.
Глава региона также сообщил, что жители части Шебекино и нескольких сел могут уехать в ПВР или получить выплаты на жилье.
Мера вводится на три месяца в части города Шебекино, селах Муром и Новая Таволжанка, в Белгородском районе (села Ясные Зори, Устинка, Лозовое и хутор Церковный), в Грайворонском округе (села Пороз, Дроновка и Мокрая Орловка), в Краснояружском районе (Вязовое, Репяховка и Графовка).
По словам Гладкова, жители из перечисленных населенных пунктов могут переехать в ПВР или получить частичную компенсацию за аренду жилья: 20 тысяч рублей в месяц для семьи и 40 тысяч рублей для многодетной семьи.
Он также выразил надежду, что за три месяца обстановка в селах стабилизируется, а жители смогут вернуться в свои дома.
Агентство по страхованию вкладов. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
АСВ поддержит заемщиков из Курской, Брянской и Белгородской областей
18:38
 
ПроисшествияРОССИЯБелгородская областьЖители
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала