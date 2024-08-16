https://1prime.ru/20240816/vizit-850934568.html

Путин посетит с государственным визитом Азербайджан

Путин посетит с государственным визитом Азербайджан - 16.08.2024, ПРАЙМ

Путин посетит с государственным визитом Азербайджан

Президент РФ Владимир Путин 18-19 августа посетит с государственным визитом Азербайджан. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T15:21+0300

2024-08-16T15:21+0300

2024-08-16T15:47+0300

политика

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владимир путин

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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин 18-19 августа посетит с государственным визитом Азербайджан. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Отмечается, что в ходе визита будут обсуждаться вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные международные и региональные проблемы.Согласно данным пресс-службы, по итогам визита планируется принять Совместное заявление лидеров двух стран, а также подписать межправительственные и другие документы.

https://1prime.ru/20240815/putin-850907229.html

азербайджан

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россия, азербайджан, владимир путин, визит