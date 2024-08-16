https://1prime.ru/20240816/vooruzheniya-850938778.html

Пентагон выделил $130 млн на расширение производства вооружений

Пентагон выделил $130 млн на расширение производства вооружений - 16.08.2024, ПРАЙМ

Пентагон выделил $130 млн на расширение производства вооружений

Белый дом выделил почти 130 миллионов долларов на расширение производства крылатых ракет с увеличенной дальностью поражения JASSM и противокорабельных ракет... | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T17:11+0300

2024-08-16T17:11+0300

2024-08-16T17:11+0300

пентагон

ракеты

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/21/841262168_0:141:4574:2714_1920x0_80_0_0_c8d19d5cd463294795d5a10444be8f9f.jpg

ВАШИНГТОН, 16 авг - ПРАЙМ. Белый дом выделил почти 130 миллионов долларов на расширение производства крылатых ракет с увеличенной дальностью поражения JASSM и противокорабельных ракет LRASM, следует из опубликованного 16 августа заявления ПентагонаПодрядчиком выступает корпорация Lockheed Martin. Работы в рамках данного контракта планируется проводить в городе Орландо, штат Флорида, предполагаемый срок их завершения - 15 декабря 2027 года. Информация о расширении производства крылатых и противокорабельных ракет поступила в связи с появившимися накануне сообщениями о том, что США могут начать вооружать Украину ракетами JASSM, способными поражать цели на территории РФ.

https://1prime.ru/20240816/vsu-850938479.html

пентагон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пентагон, ракеты