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Пентагон выделил $130 млн на расширение производства вооружений - 16.08.2024, ПРАЙМ
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Пентагон выделил $130 млн на расширение производства вооружений
Пентагон выделил $130 млн на расширение производства вооружений - 16.08.2024, ПРАЙМ
Пентагон выделил $130 млн на расширение производства вооружений
Белый дом выделил почти 130 миллионов долларов на расширение производства крылатых ракет с увеличенной дальностью поражения JASSM и противокорабельных ракет... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T17:11+0300
2024-08-16T17:11+0300
пентагон
ракеты
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ВАШИНГТОН, 16 авг - ПРАЙМ. Белый дом выделил почти 130 миллионов долларов на расширение производства крылатых ракет с увеличенной дальностью поражения JASSM и противокорабельных ракет LRASM, следует из опубликованного 16 августа заявления ПентагонаПодрядчиком выступает корпорация Lockheed Martin. Работы в рамках данного контракта планируется проводить в городе Орландо, штат Флорида, предполагаемый срок их завершения - 15 декабря 2027 года. Информация о расширении производства крылатых и противокорабельных ракет поступила в связи с появившимися накануне сообщениями о том, что США могут начать вооружать Украину ракетами JASSM, способными поражать цели на территории РФ.
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пентагон, ракеты
Пентагон, ракеты
17:11 16.08.2024
 
Пентагон выделил $130 млн на расширение производства вооружений

Пентагон выделил $130 млн на производство крылатых и противокорабельных ракет

© Фото : U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
© Фото : U.S. Department of Defense
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ВАШИНГТОН, 16 авг - ПРАЙМ. Белый дом выделил почти 130 миллионов долларов на расширение производства крылатых ракет с увеличенной дальностью поражения JASSM и противокорабельных ракет LRASM, следует из опубликованного 16 августа заявления Пентагона
Подрядчиком выступает корпорация Lockheed Martin. Работы в рамках данного контракта планируется проводить в городе Орландо, штат Флорида, предполагаемый срок их завершения - 15 декабря 2027 года.
Информация о расширении производства крылатых и противокорабельных ракет поступила в связи с появившимися накануне сообщениями о том, что США могут начать вооружать Украину ракетами JASSM, способными поражать цели на территории РФ.
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Пентагонракеты
 
 
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