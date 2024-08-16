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Пентагон выделил $130 млн на расширение производства вооружений
Пентагон выделил $130 млн на расширение производства вооружений - 16.08.2024, ПРАЙМ
Пентагон выделил $130 млн на расширение производства вооружений
Белый дом выделил почти 130 миллионов долларов на расширение производства крылатых ракет с увеличенной дальностью поражения JASSM и противокорабельных ракет... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T17:11+0300
2024-08-16T17:11+0300
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ВАШИНГТОН, 16 авг - ПРАЙМ. Белый дом выделил почти 130 миллионов долларов на расширение производства крылатых ракет с увеличенной дальностью поражения JASSM и противокорабельных ракет LRASM, следует из опубликованного 16 августа заявления ПентагонаПодрядчиком выступает корпорация Lockheed Martin. Работы в рамках данного контракта планируется проводить в городе Орландо, штат Флорида, предполагаемый срок их завершения - 15 декабря 2027 года. Информация о расширении производства крылатых и противокорабельных ракет поступила в связи с появившимися накануне сообщениями о том, что США могут начать вооружать Украину ракетами JASSM, способными поражать цели на территории РФ.
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пентагон, ракеты
Пентагон выделил $130 млн на расширение производства вооружений
Пентагон выделил $130 млн на производство крылатых и противокорабельных ракет
ВАШИНГТОН, 16 авг - ПРАЙМ. Белый дом выделил почти 130 миллионов долларов на расширение производства крылатых ракет с увеличенной дальностью поражения JASSM и противокорабельных ракет LRASM, следует из опубликованного 16 августа заявления Пентагона
Подрядчиком выступает корпорация Lockheed Martin. Работы в рамках данного контракта планируется проводить в городе Орландо, штат Флорида, предполагаемый срок их завершения - 15 декабря 2027 года.
Информация о расширении производства крылатых и противокорабельных ракет поступила в связи с появившимися накануне сообщениями о том, что США могут начать вооружать Украину ракетами JASSM, способными поражать цели на территории РФ.
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