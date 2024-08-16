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Алиханов предложил БРИКС совместно производить газотурбинные установки - 16.08.2024, ПРАЙМ
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Алиханов предложил БРИКС совместно производить газотурбинные установки
Алиханов предложил БРИКС совместно производить газотурбинные установки - 16.08.2024, ПРАЙМ
Алиханов предложил БРИКС совместно производить газотурбинные установки
Глава Минпромторга России Антон Алиханов предложил странам БРИКС рассмотреть возможности партнерства в энергетической отрасли. Об этом он заявил на Восьмой... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T11:23+0300
2024-08-16T11:23+0300
энергетика
россия
брикс
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Глава Минпромторга России Антон Алиханов предложил странам БРИКС рассмотреть возможности партнерства в энергетической отрасли. Об этом он заявил на Восьмой встрече министров промышленности БРИКС."Предлагаю также обсудить партнерство в энергетическом машиностроении в целом, и двигателестроении в частности. Речь может идти о совместном производстве газотурбинных установок для топливно-энергетического комплекса наших стран. То же самое касается кооперации по двигателям для морской, железнодорожной, авиационной и космической техники", - отметил он.Алиханов также предложил развивать сотрудничество в области промышленного развития между странами БРИКС. Он отметил, что развитие технологий может стать драйвером развития новых компетенций и смежных отраслей.По мнению главы Минпромторга, важно установить системный диалог с участниками БРИКС, чтобы обмениваться опытом по промышленным и научным проектам, помогать компаниям находить партнеров и осваивать новые рынки.
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россия, брикс
Энергетика, РОССИЯ, БРИКС
11:23 16.08.2024
 
Алиханов предложил БРИКС совместно производить газотурбинные установки

Алиханов предложил обсудить с БРИКС совместный выпуск газотурбинных установок

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Глава Минпромторга России Антон Алиханов предложил странам БРИКС рассмотреть возможности партнерства в энергетической отрасли. Об этом он заявил на Восьмой встрече министров промышленности БРИКС.
"Предлагаю также обсудить партнерство в энергетическом машиностроении в целом, и двигателестроении в частности. Речь может идти о совместном производстве газотурбинных установок для топливно-энергетического комплекса наших стран. То же самое касается кооперации по двигателям для морской, железнодорожной, авиационной и космической техники", - отметил он.
Алиханов также предложил развивать сотрудничество в области промышленного развития между странами БРИКС. Он отметил, что развитие технологий может стать драйвером развития новых компетенций и смежных отраслей.
По мнению главы Минпромторга, важно установить системный диалог с участниками БРИКС, чтобы обмениваться опытом по промышленным и научным проектам, помогать компаниям находить партнеров и осваивать новые рынки.
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