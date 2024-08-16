https://1prime.ru/20240816/vypusk-850927016.html
Алиханов предложил БРИКС совместно производить газотурбинные установки
Алиханов предложил БРИКС совместно производить газотурбинные установки - 16.08.2024, ПРАЙМ
Алиханов предложил БРИКС совместно производить газотурбинные установки
Глава Минпромторга России Антон Алиханов предложил странам БРИКС рассмотреть возможности партнерства в энергетической отрасли. Об этом он заявил на Восьмой... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T11:23+0300
2024-08-16T11:23+0300
2024-08-16T11:23+0300
энергетика
россия
брикс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850163848_0:46:3476:2001_1920x0_80_0_0_2b747b735ff2568c7d4ab3ff1878ee3e.jpg
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Глава Минпромторга России Антон Алиханов предложил странам БРИКС рассмотреть возможности партнерства в энергетической отрасли. Об этом он заявил на Восьмой встрече министров промышленности БРИКС."Предлагаю также обсудить партнерство в энергетическом машиностроении в целом, и двигателестроении в частности. Речь может идти о совместном производстве газотурбинных установок для топливно-энергетического комплекса наших стран. То же самое касается кооперации по двигателям для морской, железнодорожной, авиационной и космической техники", - отметил он.Алиханов также предложил развивать сотрудничество в области промышленного развития между странами БРИКС. Он отметил, что развитие технологий может стать драйвером развития новых компетенций и смежных отраслей.По мнению главы Минпромторга, важно установить системный диалог с участниками БРИКС, чтобы обмениваться опытом по промышленным и научным проектам, помогать компаниям находить партнеров и осваивать новые рынки.
https://1prime.ru/20240807/udobreniya-850720627.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850163848_120:0:2849:2047_1920x0_80_0_0_cd9fb02d3769e4091de0567e008e9a58.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, брикс
Энергетика, РОССИЯ, БРИКС
Алиханов предложил БРИКС совместно производить газотурбинные установки
Алиханов предложил обсудить с БРИКС совместный выпуск газотурбинных установок
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Глава Минпромторга России Антон Алиханов предложил странам БРИКС рассмотреть возможности партнерства в энергетической отрасли. Об этом он заявил на Восьмой встрече министров промышленности БРИКС.
"Предлагаю также обсудить партнерство в энергетическом машиностроении в целом, и двигателестроении в частности. Речь может идти о совместном производстве газотурбинных установок для топливно-энергетического комплекса наших стран. То же самое касается кооперации по двигателям для морской, железнодорожной, авиационной и космической техники", - отметил он.
Алиханов также предложил развивать сотрудничество в области промышленного развития между странами БРИКС. Он отметил, что развитие технологий может стать драйвером развития новых компетенций и смежных отраслей.
По мнению главы Минпромторга, важно установить системный диалог с участниками БРИКС, чтобы обмениваться опытом по промышленным и научным проектам, помогать компаниям находить партнеров и осваивать новые рынки.
Алиханов отметил рост производства удобрений в России в первом полугодии