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Алиханов предложил БРИКС совместно производить газотурбинные установки

Алиханов предложил БРИКС совместно производить газотурбинные установки - 16.08.2024, ПРАЙМ

Алиханов предложил БРИКС совместно производить газотурбинные установки

Глава Минпромторга России Антон Алиханов предложил странам БРИКС рассмотреть возможности партнерства в энергетической отрасли. Об этом он заявил на Восьмой... | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T11:23+0300

2024-08-16T11:23+0300

2024-08-16T11:23+0300

энергетика

россия

брикс

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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Глава Минпромторга России Антон Алиханов предложил странам БРИКС рассмотреть возможности партнерства в энергетической отрасли. Об этом он заявил на Восьмой встрече министров промышленности БРИКС."Предлагаю также обсудить партнерство в энергетическом машиностроении в целом, и двигателестроении в частности. Речь может идти о совместном производстве газотурбинных установок для топливно-энергетического комплекса наших стран. То же самое касается кооперации по двигателям для морской, железнодорожной, авиационной и космической техники", - отметил он.Алиханов также предложил развивать сотрудничество в области промышленного развития между странами БРИКС. Он отметил, что развитие технологий может стать драйвером развития новых компетенций и смежных отраслей.По мнению главы Минпромторга, важно установить системный диалог с участниками БРИКС, чтобы обмениваться опытом по промышленным и научным проектам, помогать компаниям находить партнеров и осваивать новые рынки.

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россия, брикс