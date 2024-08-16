https://1prime.ru/20240816/yuan-850912464.html

Последнее средство: почему Китай не оставит Россию без юаней

Последнее средство: почему Китай не оставит Россию без юаней - 16.08.2024, ПРАЙМ

Последнее средство: почему Китай не оставит Россию без юаней

Дефицит юаней в России — это проблемное, но краткосрочное явление. Таким мнением с агентством "Прайм" поделилась доцент кафедры инновационных и цифровых... | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T02:02+0300

2024-08-16T02:02+0300

2024-08-16T02:02+0300

юань

россия

китай

доллар сша

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75550/73/755507360_0:3:300:172_1920x0_80_0_0_0ecb9bcc32a2474919bb1bad68c52aa3.jpg

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Дефицит юаней в России — это проблемное, но краткосрочное явление. Таким мнением с агентством "Прайм" поделилась доцент кафедры инновационных и цифровых технологий Университета "Синергия" Дарья Копылова.По ее словам, механизмы межстрановых расчётов, отвязанные от доллара США как мировой валюты, в любом случае будут формироваться. Для Китая альтернатива может означать:Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПо мнению эксперта, всё это неприемлемо для Пекина, так же как и возвращение в ситуацию конца девятнадцатого-середины двадцатого века."Комментарии о запредельной сложности проведения платежей особенно странно звучат со стороны квазигосударственных российских банков, которые призваны решать вопросы международных расчетов, а не рассказывать о сложностях их решения", - полагает Копылова.На практике сейчас широко развиваются бартерные схемы поставок, криптовалютные схемы расчётов. Сюда же относится принятый недавно закон о возможности открытия филиалов иностранных банков в России - то есть, лиц, действующих вне рамок внутрироссийского банковского регулирования.Крупные китайские банки, активно вовлеченные во взаимодействие с западной финансовой системой, дистанцируются от работы с Россией вопреки политике собственных "партии и правительства". Однако многие средние банки Китая видят в этой ситуации свой шанс. “Остается посетовать, что средние российские банки не проявляют активность на этом рынке", - говорит Копылова.И это при том, что само существование средних банков в России вне "прорывных идей" практически не имеет стратегических перспектив, считает экономист. Пока ещё абсолютно не задействован потенциал нестандартных финансовых мер типа особых валют для расчетов между странами (по аналогии с ушедшей в историю парой CNY/CNH или парой обычного конвертируемого рубля и рубля для расчетов с Индией), создания специального клирингового центра по аналогии с Международным банком экономического сотрудничества, функционировавшего в рамках Совета экономической взаимопомощи.Безусловно, работа с Китаем имеет свою культурную специфику. И нам, и китайским финансистам привычнее работать с западными контрагентами. Но это отношение иррационально и противоречит истории и традициям российского ведения коммерческих дел. И те, кто не сможет преодолеть инерцию последних 25 лет, обречены оказаться на обочине истории, заключила Копылова.

https://1prime.ru/20240812/raschety-850830721.html

https://1prime.ru/20240808/yuani-850726979.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

юань, россия, китай, доллар сша