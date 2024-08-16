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В России с 1 октября повысят зарплаты работникам федеральных госучреждений - 16.08.2024, ПРАЙМ
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В России с 1 октября повысят зарплаты работникам федеральных госучреждений
В России с 1 октября повысят зарплаты работникам федеральных госучреждений - 16.08.2024, ПРАЙМ
В России с 1 октября повысят зарплаты работникам федеральных госучреждений
Заработные платы работников федеральных государственных учреждений будут увеличены на 5,1% с 1 октября, распоряжение об этом подписано премьер-министром РФ... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T11:14+0300
2024-08-16T11:14+0300
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Заработные платы работников федеральных государственных учреждений будут увеличены на 5,1% с 1 октября, распоряжение об этом подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщила пресс-служба Минтруда РФ. "С 1 октября зарплаты работников федеральных государственных учреждений будут увеличены на 5,1%. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что речь идет о преподавателях федеральных вузов, медработниках клинических центров, работниках гидрометеорологической службы, а также о тех, кто трудится в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы, науки и культуры, и других сферах. Кроме того, это относится к гражданскому персоналу силовых ведомств (Минобороны, МЧС, МВД, Росгвардии). "Повышение должностных окладов таких работников предусмотрено в законе о федеральном бюджете на 2024 год", - отметила пресс-служба.
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россия, минтруд
РОССИЯ, Минтруд
11:14 16.08.2024
 
В России с 1 октября повысят зарплаты работникам федеральных госучреждений

Минтруд: зарплаты работников федеральных госучреждений увеличат на 5,1%

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинтруд России
Минтруд России - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Заработные платы работников федеральных государственных учреждений будут увеличены на 5,1% с 1 октября, распоряжение об этом подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.
"С 1 октября зарплаты работников федеральных государственных учреждений будут увеличены на 5,1%. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что речь идет о преподавателях федеральных вузов, медработниках клинических центров, работниках гидрометеорологической службы, а также о тех, кто трудится в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы, науки и культуры, и других сферах. Кроме того, это относится к гражданскому персоналу силовых ведомств (Минобороны, МЧС, МВД, Росгвардии).
"Повышение должностных окладов таких работников предусмотрено в законе о федеральном бюджете на 2024 год", - отметила пресс-служба.
 
РОССИЯМинтруд
 
 
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