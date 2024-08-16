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У руководителей омского водочного завода арестовали имущество на 1,4 млрд - 16.08.2024, ПРАЙМ
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У руководителей омского водочного завода арестовали имущество на 1,4 млрд
У руководителей омского водочного завода арестовали имущество на 1,4 млрд - 16.08.2024, ПРАЙМ
У руководителей омского водочного завода арестовали имущество на 1,4 млрд
Суд наложил арест на имущество руководителей ликероводочного завода "ОША" на 1,4 миллиарда рублей из-за подозрений в незаконном выводе из оборота средств на... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T14:06+0300
2024-08-16T14:06+0300
водка
омская область
россия
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ОМСК, 16 авг - ПРАЙМ. Суд наложил арест на имущество руководителей ликероводочного завода "ОША" на 1,4 миллиарда рублей из-за подозрений в незаконном выводе из оборота средств на сумму свыше 1,5 миллиарда рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области. Отмечается, что выявлены факты преднамеренного банкротства предприятия. "В период с июля 2012 до июня 2018 года бывший генеральный директор и учредитель данной фирмы, зная о значительной задолженности предприятия по уплате налогов, вывели из оборота денежные средства на сумму свыше 1,5 миллиарда рублей путем их выдачи из кассы под видом возврата несуществующих займов в адрес учредителя и подысканных ими физических лиц. Вину в совершении преступления руководители организации не признали, мер по возмещению ущерба не приняли", - рассказали в пресс-службе. Следователи установили имущество, оформленное обвиняемыми на организации, от имени которых директора предприятия продолжали осуществлять свою деятельность, и арестовали его. "В результате принятых мер суд наложил арест на имущество подконтрольных обвиняемым трех организаций общей стоимостью более 1,4 миллиарда рублей", - добавили в пресс-службе. Возбуждено уголовное дело в связи с легализацией полученных преступным путем средств при банкротстве "ОША" на общую сумму около 630 миллионов рублей. Ход расследования контролирует областная прокуратура.
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водка, омская область, россия
водка, Омская область, РОССИЯ
14:06 16.08.2024
 
У руководителей омского водочного завода арестовали имущество на 1,4 млрд

Имущество на 1,4 млрд руб арестовали у руководителей омского водочного завода

© РИА Новости . Валерий Титиевский | Перейти в медиабанк#Производство водки
#Производство водки - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Валерий Титиевский
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ОМСК, 16 авг - ПРАЙМ. Суд наложил арест на имущество руководителей ликероводочного завода "ОША" на 1,4 миллиарда рублей из-за подозрений в незаконном выводе из оборота средств на сумму свыше 1,5 миллиарда рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области. Отмечается, что выявлены факты преднамеренного банкротства предприятия.
"В период с июля 2012 до июня 2018 года бывший генеральный директор и учредитель данной фирмы, зная о значительной задолженности предприятия по уплате налогов, вывели из оборота денежные средства на сумму свыше 1,5 миллиарда рублей путем их выдачи из кассы под видом возврата несуществующих займов в адрес учредителя и подысканных ими физических лиц. Вину в совершении преступления руководители организации не признали, мер по возмещению ущерба не приняли", - рассказали в пресс-службе.
Следователи установили имущество, оформленное обвиняемыми на организации, от имени которых директора предприятия продолжали осуществлять свою деятельность, и арестовали его. "В результате принятых мер суд наложил арест на имущество подконтрольных обвиняемым трех организаций общей стоимостью более 1,4 миллиарда рублей", - добавили в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело в связи с легализацией полученных преступным путем средств при банкротстве "ОША" на общую сумму около 630 миллионов рублей. Ход расследования контролирует областная прокуратура.
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