https://1prime.ru/20240816/zavod-850932852.html

У руководителей омского водочного завода арестовали имущество на 1,4 млрд

У руководителей омского водочного завода арестовали имущество на 1,4 млрд - 16.08.2024, ПРАЙМ

У руководителей омского водочного завода арестовали имущество на 1,4 млрд

Суд наложил арест на имущество руководителей ликероводочного завода "ОША" на 1,4 миллиарда рублей из-за подозрений в незаконном выводе из оборота средств на... | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T14:06+0300

2024-08-16T14:06+0300

2024-08-16T14:06+0300

водка

омская область

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/76518/45/765184593_0:59:1300:790_1920x0_80_0_0_74eadb09d391fbf3ac7fec2ea4b35620.jpg

ОМСК, 16 авг - ПРАЙМ. Суд наложил арест на имущество руководителей ликероводочного завода "ОША" на 1,4 миллиарда рублей из-за подозрений в незаконном выводе из оборота средств на сумму свыше 1,5 миллиарда рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области. Отмечается, что выявлены факты преднамеренного банкротства предприятия. "В период с июля 2012 до июня 2018 года бывший генеральный директор и учредитель данной фирмы, зная о значительной задолженности предприятия по уплате налогов, вывели из оборота денежные средства на сумму свыше 1,5 миллиарда рублей путем их выдачи из кассы под видом возврата несуществующих займов в адрес учредителя и подысканных ими физических лиц. Вину в совершении преступления руководители организации не признали, мер по возмещению ущерба не приняли", - рассказали в пресс-службе. Следователи установили имущество, оформленное обвиняемыми на организации, от имени которых директора предприятия продолжали осуществлять свою деятельность, и арестовали его. "В результате принятых мер суд наложил арест на имущество подконтрольных обвиняемым трех организаций общей стоимостью более 1,4 миллиарда рублей", - добавили в пресс-службе. Возбуждено уголовное дело в связи с легализацией полученных преступным путем средств при банкротстве "ОША" на общую сумму около 630 миллионов рублей. Ход расследования контролирует областная прокуратура.

https://1prime.ru/20240703/vodka-849709664.html

омская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

водка, омская область, россия