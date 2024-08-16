https://1prime.ru/20240816/zelenskiy-850924151.html
"Зеленский согласился". На Западе назвали цель ВСУ в Курской области
"Зеленский согласился". На Западе назвали цель ВСУ в Курской области - 16.08.2024, ПРАЙМ
"Зеленский согласился". На Западе назвали цель ВСУ в Курской области
Операция Вооруженных сил Украины в Курской области является попыткой отсрочить победу России до президентских выборов в США. Таким мнением в социальной сети Х... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T09:53+0300
2024-08-16T09:53+0300
2024-08-16T09:53+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Операция Вооруженных сил Украины в Курской области является попыткой отсрочить победу России до президентских выборов в США. Таким мнением в социальной сети Х поделился бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком."У самоубийственной вылазки ВСУ в Курской области, которая обрекла на смерть тысячи украинских солдат, есть одна цель: отстрочить российскую победу до американских президентских выборов", - отметил он.По словам Доткома, глава киевского режима Зеленский одобрил план Пентагона, так как в дальнейшем ему потребуется убежище на территории Соединенных Штатов, а также одобрение со стороны американских спонсоров.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
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украина, владимир зеленский, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ВСУ
"Зеленский согласился". На Западе назвали цель ВСУ в Курской области
Ким Дотком: Киев операцией ВСУ в Курской области хочет отстрочить победу России
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ.
Операция Вооруженных сил Украины в Курской области является попыткой отсрочить победу России до президентских выборов в США. Таким мнением в социальной сети Х поделился
бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.
"У самоубийственной вылазки ВСУ в Курской области, которая обрекла на смерть тысячи украинских солдат, есть одна цель: отстрочить российскую победу до американских президентских выборов", - отметил он.
По словам Доткома, глава киевского режима Зеленский одобрил план Пентагона, так как в дальнейшем ему потребуется убежище на территории Соединенных Штатов, а также одобрение со стороны американских спонсоров.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
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