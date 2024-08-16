https://1prime.ru/20240816/zelenskiy-850924151.html

"Зеленский согласился". На Западе назвали цель ВСУ в Курской области

"Зеленский согласился". На Западе назвали цель ВСУ в Курской области - 16.08.2024, ПРАЙМ

"Зеленский согласился". На Западе назвали цель ВСУ в Курской области

Операция Вооруженных сил Украины в Курской области является попыткой отсрочить победу России до президентских выборов в США. Таким мнением в социальной сети Х... | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T09:53+0300

2024-08-16T09:53+0300

2024-08-16T09:53+0300

спецоперация на украине

украина

владимир зеленский

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/84184/29/841842900_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_369f2c677f5fd1439b55968e4aeb61b0.jpg

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Операция Вооруженных сил Украины в Курской области является попыткой отсрочить победу России до президентских выборов в США. Таким мнением в социальной сети Х поделился бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком."У самоубийственной вылазки ВСУ в Курской области, которая обрекла на смерть тысячи украинских солдат, есть одна цель: отстрочить российскую победу до американских президентских выборов", - отметил он.По словам Доткома, глава киевского режима Зеленский одобрил план Пентагона, так как в дальнейшем ему потребуется убежище на территории Соединенных Штатов, а также одобрение со стороны американских спонсоров.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.

https://1prime.ru/20240816/sevpotoki-850922607.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский, всу