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Пауки в банке. У Зеленского резко ухудшились отношения с Радой
Пауки в банке. У Зеленского резко ухудшились отношения с Радой - 16.08.2024, ПРАЙМ
Пауки в банке. У Зеленского резко ухудшились отношения с Радой
Между Владимиром Зеленским и Верховной Радой ухудшаются отношения. Первые признаки нарастающего конфликта появились еще в июле, когда Рада неожиданно объявила... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T10:50+0300
2024-08-16T10:50+0300
2024-08-16T10:51+0300
политика
владимир зеленский
верховная рада
конфликт
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МОСКВА, 16 авг – ПРАЙМ. Между Владимиром Зеленским и Верховной Радой ухудшаются отношения. Первые признаки нарастающего конфликта появились еще в июле, когда Рада неожиданно объявила перерыв в работе почти на месяц. Об этом рассказывает украинский ТК "Политика Страны".Как отмечается, накануне Зеленский в "довольно резкой" форме призвал парламентариев "безотлагательно в ближайшее время" провести заседание – ведь они не заседали уже больше трех недель.Официальная причина затянувшего перерыва в работе Рады, названная в публикации "формальной", заключается в том, что оппозиция требует провести голосование по закону о запрете Украинской православной церкви, в связи с чем заблокировала трибуну парламента.Согласно же другой версии, работу Рады как отмечается в публикации, застопорила закулисная борьба за кресло премьер-министра.Слухи о грядущей замене нынешнего премьера Украины Дениса Шмыгаля на первого вице-премьера-министра экономики Юлию Свириденко появились еще в июне. И за эту рокировку, как отмечается, выступает глава президентского офиса Андрей Ермак. Более того, считается, что Зеленский уже принял решение о смене премьера.Но как бы там ни было, а рокировка до сих пор не проведена, и, по информации "Политики Страны", ее тормозит скрытое внутри парламентское сопротивление, поддерживаемое или даже возглавляемое главой пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией.По утверждению одного из нардепов, чьи слова приводятся в публикации, Арахамия позиционируется в качестве независимого от Ермака "центр принятия решений", поэтому и "решил побороться за Шмыгаля".
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владимир зеленский, верховная рада, конфликт
Политика, Владимир Зеленский, Верховная рада, конфликт
Пауки в банке. У Зеленского резко ухудшились отношения с Радой
Украинские СМИ: у Зеленского резко ухудшились отношения с Радой
МОСКВА, 16 авг – ПРАЙМ.
Между Владимиром Зеленским и Верховной Радой ухудшаются отношения. Первые признаки нарастающего конфликта появились еще в июле, когда Рада неожиданно объявила перерыв в работе почти на месяц. Об этом рассказывает украинский ТК "Политика Страны"
.
Как отмечается, накануне Зеленский в "довольно резкой" форме призвал парламентариев "безотлагательно в ближайшее время" провести заседание – ведь они не заседали уже больше трех недель.
Официальная причина затянувшего перерыва в работе Рады, названная в публикации "формальной", заключается в том, что оппозиция требует провести голосование по закону о запрете Украинской православной церкви, в связи с чем заблокировала трибуну парламента.
Согласно же другой версии, работу Рады как отмечается в публикации, застопорила закулисная борьба за кресло премьер-министра.
На Западе раскрыли, зачем Зеленского обвинили в подрыве "Северных потоков"
Слухи о грядущей замене нынешнего премьера Украины Дениса Шмыгаля на первого вице-премьера-министра экономики Юлию Свириденко появились еще в июне. И за эту рокировку, как отмечается, выступает глава президентского офиса Андрей Ермак. Более того, считается, что Зеленский уже принял решение о смене премьера.
Но как бы там ни было, а рокировка до сих пор не проведена, и, по информации "Политики Страны", ее тормозит скрытое внутри парламентское сопротивление, поддерживаемое или даже возглавляемое главой пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией.
По утверждению одного из нардепов, чьи слова приводятся в публикации, Арахамия позиционируется в качестве независимого от Ермака "центр принятия решений", поэтому и "решил побороться за Шмыгаля".