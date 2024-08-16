https://1prime.ru/20240816/zelenskiy-850937234.html

"Это начало". Разведчик предупредил Зеленского о катастрофе

"Это начало". Разведчик предупредил Зеленского о катастрофе - 16.08.2024, ПРАЙМ

"Это начало". Разведчик предупредил Зеленского о катастрофе

Западные страны объединились, чтобы развернуть масштабную кампанию против главы киевского режима Владимира Зеленского. Таким мнением в социальной сети Х... | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T16:32+0300

2024-08-16T16:32+0300

2024-08-16T16:32+0300

политика

украина

сша

владимир зеленский

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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Западные страны объединились, чтобы развернуть масштабную кампанию против главы киевского режима Владимира Зеленского. Таким мнением в социальной сети Х поделился бывший офицер разведки Вооруженных сил США Скотт Риттер."От Зеленского избавятся. Я думаю, это начало публичной дискредитации Зеленского, чтобы он не смог оставаться у власти", — написал он.По мнению Риттера, показательно, что западные СМИ активно развивают тему причастности украинского лидера к диверсиям на "Северных потоках". В интересах западных странах найти такую замену Зеленскому, которая будет отвечать их требованиям.Риттер резюмировал, что это начало публичной дискредитации Зеленского, чтобы он не смог остаться у власти.Ранее СВР России опубликовала информацию, что США изучают возможности замены Зеленского более управляемой и менее коррумпированной фигурой.

https://1prime.ru/20240816/zelenskiy-850925793.html

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украина, сша, владимир зеленский