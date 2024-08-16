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"Идиотское решение". На Западе раскритиковали шаг Зеленского - 16.08.2024, ПРАЙМ
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"Идиотское решение". На Западе раскритиковали шаг Зеленского
"Идиотское решение". На Западе раскритиковали шаг Зеленского - 16.08.2024, ПРАЙМ
"Идиотское решение". На Западе раскритиковали шаг Зеленского
Вторжение украинских войск в Курскую область привело к тому, что перспектива проведения мирных переговоров оказалась отодвинутой. Об этом заявил в социальной... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T23:25+0300
2024-08-16T23:25+0300
политика
украина
владимир зеленский
всу
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МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Вторжение украинских войск в Курскую область привело к тому, что перспектива проведения мирных переговоров оказалась отодвинутой. Об этом заявил в социальной сети X ирландский журналист Чей Боуз.Он отметил, что "украинская атака на мирных курских граждан" ужесточила отношение к Киеву в России. "Это идиотское решение Зеленского и его кураторов из НАТО отодвинуло мирные переговоры дальше, чем когда-либо с начала конфликта", — считает Боуз.Кроме того, он выразил категорическое несогласие с заявлением советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка о том, что эти действия ВСУ помогут улучшить позиции Киева в ходе возможных переговоров с Москвой.Боуз полагает, что "теперь русские не настроены разговаривать".Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа начали наступать с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановили российские силы. Об этом сообщал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, операция российских войск в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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украина, владимир зеленский, всу
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ВСУ
23:25 16.08.2024
 
"Идиотское решение". На Западе раскритиковали шаг Зеленского

Боуз: атака ВСУ на Курскую область уменьшает шансы на мирные переговоры

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Вторжение украинских войск в Курскую область привело к тому, что перспектива проведения мирных переговоров оказалась отодвинутой. Об этом заявил в социальной сети X ирландский журналист Чей Боуз.
Он отметил, что "украинская атака на мирных курских граждан" ужесточила отношение к Киеву в России.
"Это идиотское решение Зеленского и его кураторов из НАТО отодвинуло мирные переговоры дальше, чем когда-либо с начала конфликта", — считает Боуз.
Кроме того, он выразил категорическое несогласие с заявлением советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка о том, что эти действия ВСУ помогут улучшить позиции Киева в ходе возможных переговоров с Москвой.
Боуз полагает, что "теперь русские не настроены разговаривать".
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа начали наступать с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановили российские силы. Об этом сообщал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, операция российских войск в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийВСУ
 
 
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