https://1prime.ru/20240817/-vodosnabzhenie-850948087.html
Во Владивостоке полностью восстановили водоснабжение
Во Владивостоке полностью восстановили водоснабжение - 17.08.2024, ПРАЙМ
Во Владивостоке полностью восстановили водоснабжение
Водоснабжение полностью восстановили во Владивостоке, сообщает "Примводоканал". | 17.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-17T07:38+0300
2024-08-17T07:38+0300
2024-08-17T07:39+0300
происшествия
владивосток
водоснабжение
восстановление
https://cdnn.1prime.ru/img/76289/00/762890002_0:100:2001:1225_1920x0_80_0_0_e29dbfde0dc59aef380052b0adec3b73.jpg
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Водоснабжение полностью восстановили во Владивостоке, сообщает "Примводоканал". "В 13:30 (6.30 мск - ред.) водоснабжение восстановлено по всем адресам Владивостока", - говорится в Тelegram-канале "Примводоканала". В пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона сообщали о том, что остались без электричества. Власти уточняли, что произошло замыкание в сети 500 кВт на Лучегорской ГРЭС."Примводоканал" сообщал, что водоснабжение во Владивостоке восстановят через четыре-шесть часов после возобновления энергоснабжения. В субботу в Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) сообщили РИА Новости, что электроснабжение восстановили в Приморье. Глава региона Олег Кожемяко, в свою очередь, заявил, что остались точечные отключения, и призвал жителей сообщать об отсутствии света для передачи информации профильным специалистам.
https://1prime.ru/20240801/prichina-850607550.html
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76289/00/762890002_116:0:1883:1325_1920x0_80_0_0_914e71bfc879f8830b008a67a32d0407.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, водоснабжение, восстановление
Происшествия, Владивосток, Водоснабжение, восстановление
Во Владивостоке полностью восстановили водоснабжение
"Примводоканал": во Владивостоке полностью восстановили водоснабжение
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Водоснабжение полностью восстановили во Владивостоке, сообщает "Примводоканал".
"В 13:30 (6.30 мск - ред.) водоснабжение восстановлено по всем адресам Владивостока", - говорится в Тelegram-канале "Примводоканала".
В пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона сообщали о том, что остались без электричества. Власти уточняли, что произошло замыкание в сети 500 кВт на Лучегорской ГРЭС.
Названа возможная причина обрушения потолка в бане во Владивостоке
"Примводоканал" сообщал, что водоснабжение во Владивостоке восстановят через четыре-шесть часов после возобновления энергоснабжения. В субботу в Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) сообщили РИА Новости, что электроснабжение восстановили в Приморье. Глава региона Олег Кожемяко, в свою очередь, заявил, что остались точечные отключения, и призвал жителей сообщать об отсутствии света для передачи информации профильным специалистам.