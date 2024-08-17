https://1prime.ru/20240817/-vodosnabzhenie-850948087.html

Во Владивостоке полностью восстановили водоснабжение

Во Владивостоке полностью восстановили водоснабжение - 17.08.2024, ПРАЙМ

Во Владивостоке полностью восстановили водоснабжение

Водоснабжение полностью восстановили во Владивостоке, сообщает "Примводоканал". | 17.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-17T07:38+0300

2024-08-17T07:38+0300

2024-08-17T07:39+0300

происшествия

владивосток

водоснабжение

восстановление

https://cdnn.1prime.ru/img/76289/00/762890002_0:100:2001:1225_1920x0_80_0_0_e29dbfde0dc59aef380052b0adec3b73.jpg

МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Водоснабжение полностью восстановили во Владивостоке, сообщает "Примводоканал". "В 13:30 (6.30 мск - ред.) водоснабжение восстановлено по всем адресам Владивостока", - говорится в Тelegram-канале "Примводоканала". В пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона сообщали о том, что остались без электричества. Власти уточняли, что произошло замыкание в сети 500 кВт на Лучегорской ГРЭС."Примводоканал" сообщал, что водоснабжение во Владивостоке восстановят через четыре-шесть часов после возобновления энергоснабжения. В субботу в Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) сообщили РИА Новости, что электроснабжение восстановили в Приморье. Глава региона Олег Кожемяко, в свою очередь, заявил, что остались точечные отключения, и призвал жителей сообщать об отсутствии света для передачи информации профильным специалистам.

https://1prime.ru/20240801/prichina-850607550.html

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владивосток, водоснабжение, восстановление