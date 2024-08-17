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Во Владивостоке полностью восстановили водоснабжение - 17.08.2024, ПРАЙМ
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Во Владивостоке полностью восстановили водоснабжение
Во Владивостоке полностью восстановили водоснабжение - 17.08.2024, ПРАЙМ
Во Владивостоке полностью восстановили водоснабжение
Водоснабжение полностью восстановили во Владивостоке, сообщает "Примводоканал". | 17.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-17T07:38+0300
2024-08-17T07:39+0300
происшествия
владивосток
водоснабжение
восстановление
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Водоснабжение полностью восстановили во Владивостоке, сообщает "Примводоканал". "В 13:30 (6.30 мск - ред.) водоснабжение восстановлено по всем адресам Владивостока", - говорится в Тelegram-канале "Примводоканала". В пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона сообщали о том, что остались без электричества. Власти уточняли, что произошло замыкание в сети 500 кВт на Лучегорской ГРЭС."Примводоканал" сообщал, что водоснабжение во Владивостоке восстановят через четыре-шесть часов после возобновления энергоснабжения. В субботу в Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) сообщили РИА Новости, что электроснабжение восстановили в Приморье. Глава региона Олег Кожемяко, в свою очередь, заявил, что остались точечные отключения, и призвал жителей сообщать об отсутствии света для передачи информации профильным специалистам.
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владивосток, водоснабжение, восстановление
Происшествия, Владивосток, Водоснабжение, восстановление
07:38 17.08.2024 (обновлено: 07:39 17.08.2024)
 
Во Владивостоке полностью восстановили водоснабжение

"Примводоканал": во Владивостоке полностью восстановили водоснабжение

© fotolia.com / florinopreaВода из-под крана
Вода из-под крана - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2024
© fotolia.com / florinoprea
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Водоснабжение полностью восстановили во Владивостоке, сообщает "Примводоканал".
"В 13:30 (6.30 мск - ред.) водоснабжение восстановлено по всем адресам Владивостока", - говорится в Тelegram-канале "Примводоканала".
В пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона сообщали о том, что остались без электричества. Власти уточняли, что произошло замыкание в сети 500 кВт на Лучегорской ГРЭС.
Города России. Владивосток - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
Названа возможная причина обрушения потолка в бане во Владивостоке
1 августа, 19:03
"Примводоканал" сообщал, что водоснабжение во Владивостоке восстановят через четыре-шесть часов после возобновления энергоснабжения. В субботу в Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) сообщили РИА Новости, что электроснабжение восстановили в Приморье. Глава региона Олег Кожемяко, в свою очередь, заявил, что остались точечные отключения, и призвал жителей сообщать об отсутствии света для передачи информации профильным специалистам.
 
ПроисшествияВладивостокВодоснабжениевосстановление
 
 
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