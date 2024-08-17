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Названы мировые столицы с самой дорогой арендой жилья

Названы мировые столицы с самой дорогой арендой жилья - 17.08.2024, ПРАЙМ

Названы мировые столицы с самой дорогой арендой жилья

Дороже всего снять однокомнатную квартиру среди мировых столиц обойдется в Лондоне, дешевле всего - в Каире, при этом Москва - на 33-м месте, подсчитало РИА... | 17.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-17T08:42+0300

2024-08-17T08:42+0300

2024-08-17T08:43+0300

экономика

аренда жилья

рейтинг

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Дороже всего снять однокомнатную квартиру среди мировых столиц обойдется в Лондоне, дешевле всего - в Каире, при этом Москва - на 33-м месте, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных. Так, в августе больше всего денег за аренду жилья с одной спальней нужно будет отдать в столице Великобритании, Лондоне - там аренда обходится в 2,8 тысячи долларов за квартиру в центре и 2,1 тысячи за квартиру на окраине города. Следом идет столица США - Вашингтон, где жилье в центре обойдется в 2,5 тысячи долларов, за его пределами - в 2 тысячи. На третьем месте расположился Дублин, Ирландия, где за "однушку" в сердце города в месяц надо будет отдавать по 2,2 тысячи долларов, а за жилье подальше - 1,9 тысячи. Закрывают "пятерку" Амстердам (Нидерланды) и Рейкьявик (Исландия), в которых месячная аренда "однушки" в среднем обойдется в 2 тысячи и в 1,8 тысячи долларов. Также в топ-10 вошли Люксембург со средней арендой в 1,84 тысячи долларов, Канберра (Австралия) - 1,79 тысячи, Копенгаген (Дания) - 1,53 тысячи, Оттава (Канада) - 1,36 тысячи и Осло (Норвегия) - 1,3 тысячи. Москва при этом оказалась на 33-м месте среди изученных столиц со средней стоимостью аренды в 682 доллара, по данным экспертов "ЦИАН.Аналитики". Самой дешевой оказалась столица Египта Каир - здесь "однушка" в центре стоит 209 долларов, а на окраине - 136 долларов. Следом идут Нью-Дели, Индия, где жилье в центре обойдется 268 долларов, а за его пределами - в 151 доллар, и главный город Вьетнама Ханой - 339 и 225 долларов соответственно. Также в "десятку" самых недорогих столиц вошли бразильская Бразилиа, где месяц аренды в среднем стоит 297 долларов, Сараево (Босния и Герцеговина) - 310 долларов, Душанбе (Таджикистан) - 325 долларов, Баку (Азербайджан) - 363 доллара, Минск (Белоруссия) - 374 доллара, Бишкек (Киргизия) - 416 долларов и Буэнос-Айрес (Аргентина) - 426 долларов.

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аренда жилья, рейтинг