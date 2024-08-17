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Бундестаг призвали создать комиссию по расследованию по "Северным потокам"

Бундестаг призвали создать комиссию по расследованию по "Северным потокам" - 17.08.2024, ПРАЙМ

Бундестаг призвали создать комиссию по расследованию по "Северным потокам"

В бундестаге необходимо создать комиссию по расследованию по "Северным потокам", которая сможет выяснить, что и когда немецкие власти знали о планах атак на... | 17.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-17T15:04+0300

2024-08-17T15:04+0300

2024-08-17T15:04+0300

происшествия

германия

бундестаг

северный поток-2

подрыв "северных потоков"

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БЕРЛИН, 17 авг - ПРАЙМ. В бундестаге необходимо создать комиссию по расследованию по "Северным потокам", которая сможет выяснить, что и когда немецкие власти знали о планах атак на газопроводы. С таким предложением выступила лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт" Сара Вагенкнехт. Об этом она заявила медиагруппе Funke. Политик считает, что данная комиссия изучит вопрос о том, "что и когда немецкие власти и представители правительства знали о планах нападения". "Если выяснится, что немецкие власти знали о планах нападения заранее, то мы получим скандал века в немецкой политике", — отметила Вагенкнехт. Она подчеркнула, что подрыв газопроводов являлся "террористической атакой" на энергоснабжение Германии, но правительство ФРГ до сих пор не сделало ничего, чтобы прояснить ситуацию. Данное предложение поддерживает и сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла.﻿ "С февраля 2023 года я призываю к созданию комиссии по расследованию нападения на "Северный поток". Теперь Сара Вагенкнехт присоединяется к требованию фракции АдГ в бундестаге", - написал Крупалла в своем официальном аккаунте в соцсети Х и прикрепила ссылку на статью немецкого издания с комментариями Вагенкнехт. Ранее несколько изданий в Германии сообщали со ссылкой на источники в следствии, что подрыв газопровода планировали еще в 2014 году. Отмечалось, что его якобы готовила некая украинская группа еще до воссоединения Крыма с РФ. Знакомый с ходом расследования источник также сообщал о наличии новых доказательств, подтверждающих причастность парусного судна "Андромеда" и его экипажа к взрыву на газопроводах. Яхта, предположительно, была задействована при подготовке теракта на "Северных потоках".Издание Süddeutsche Zeitung ранее выдвигало версию о причастности к взрывам на газопроводах как минимум двух украинцев. Согласно данным издания, "Андромеду" арендовала варшавская фирма Feeria Lwowa, основанная в 2016 году и зарегистрированная на двух граждан Украины.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.

https://1prime.ru/20240816/podryv-850939556.html

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германия, бундестаг, северный поток-2, подрыв "северных потоков"