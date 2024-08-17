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Рубль поджидают новые испытания. Но так надо - 17.08.2024, ПРАЙМ
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Рубль поджидают новые испытания. Но так надо
Рубль поджидают новые испытания. Но так надо - 17.08.2024, ПРАЙМ
Рубль поджидают новые испытания. Но так надо
Прошедшая неделя на валютном рынке России характеризовалась общим ослаблением рубля по отношению к основным мировым валютам. С начала недели российская валюта... | 17.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-17T03:03+0300
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МОСКВА, 17 авг – ПРАЙМ. Прошедшая неделя на валютном рынке России характеризовалась общим ослаблением рубля по отношению к основным мировым валютам. С начала недели российская валюта потеряла 2,35% к доллару США, 3,21% к евро и 1,26% к китайскому юаню. Этот тренд может продолжиться, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Ослабление обусловлено рядом факторов. К ним относятся геополитическая напряженность, дисбаланс между спросом и предложением валюты, по-прежнему жесткая денежно-кредитная политика и инфляция, которая в июле ускорилась до 9,13%, что значительно выше целевого показателя ЦБ РФ.На нефтяном рынке наблюдалась умеренная волатильность. При этом нефть Brent немного выросла в цене, что немного поддержало рубль. Однако это влияние было ограничено другими факторами.Доля рублевых расчетов во внешней торговле России достигла рекордных 43,0% в июне, что в долгосрочной перспективе может способствовать стабилизации курса национальной валюты."В краткосрочной перспективе ожидается сохранение волатильности рубля. Ожидаю, что курс доллара сохранит движение в диапазоне 87,20 - 90,00 рублей. Долгосрочная стабилизация будет зависеть от геополитической ситуации, эффективности адаптации российской экономики к санкциям и динамики цен на экспортные товары", - прогнозирует Антонов.В целом, прошедшая неделя продемонстрировала уязвимость рубля к внутренним факторам и подчеркнула необходимость дальнейших мер по стабилизации валютного рынка России в условиях продолжающегося санкционного давления и геополитической напряженности.Рабочий коридор по доллару 85,00-90,00 рублей. Если предложения валюты будет недостаточно, то при повышении спроса на нее со стороны импортеров цена может переместиться в другой диапазон 90 – 95 рублей. По евро торговый диапазон 94,60-101,50, юань/рубль – 11.50-12.40 рубля.
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курсы валют, курсы валют, эксклюзив, владислав антонов, bitriver
Курсы валют, курсы валют, Эксклюзив, Владислав Антонов, BitRiver
03:03 17.08.2024
 
Рубль поджидают новые испытания. Но так надо

Аналитик Антонов: доллар может укрепиться до 95 рублей на фоне спроса на валюту

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкКурсы валют в Москве
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 авг – ПРАЙМ. Прошедшая неделя на валютном рынке России характеризовалась общим ослаблением рубля по отношению к основным мировым валютам. С начала недели российская валюта потеряла 2,35% к доллару США, 3,21% к евро и 1,26% к китайскому юаню. Этот тренд может продолжиться, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Ослабление обусловлено рядом факторов. К ним относятся геополитическая напряженность, дисбаланс между спросом и предложением валюты, по-прежнему жесткая денежно-кредитная политика и инфляция, которая в июле ускорилась до 9,13%, что значительно выше целевого показателя ЦБ РФ.
На нефтяном рынке наблюдалась умеренная волатильность. При этом нефть Brent немного выросла в цене, что немного поддержало рубль. Однако это влияние было ограничено другими факторами.
Доля рублевых расчетов во внешней торговле России достигла рекордных 43,0% в июне, что в долгосрочной перспективе может способствовать стабилизации курса национальной валюты.
"В краткосрочной перспективе ожидается сохранение волатильности рубля. Ожидаю, что курс доллара сохранит движение в диапазоне 87,20 - 90,00 рублей. Долгосрочная стабилизация будет зависеть от геополитической ситуации, эффективности адаптации российской экономики к санкциям и динамики цен на экспортные товары", - прогнозирует Антонов.
В целом, прошедшая неделя продемонстрировала уязвимость рубля к внутренним факторам и подчеркнула необходимость дальнейших мер по стабилизации валютного рынка России в условиях продолжающегося санкционного давления и геополитической напряженности.
Рабочий коридор по доллару 85,00-90,00 рублей. Если предложения валюты будет недостаточно, то при повышении спроса на нее со стороны импортеров цена может переместиться в другой диапазон 90 – 95 рублей. По евро торговый диапазон 94,60-101,50, юань/рубль – 11.50-12.40 рубля.
Перемены к худшему: доллар по 100 не за горами
Вчера, 09:58
 
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