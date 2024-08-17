https://1prime.ru/20240817/elektrosnabzhenie-850950685.html
Электроснабжение восстановили почти всем потребителям во Владивостоке
Электроснабжение восстановили почти всем потребителям во Владивостоке - 17.08.2024, ПРАЙМ
Электроснабжение восстановили почти всем потребителям во Владивостоке
Электроснабжение восстановили почти всем потребителям во Владивостоке, все высоковольтные подстанции города находятся под напряжением, сообщает мэрия. | 17.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-17T11:55+0300
2024-08-17T11:55+0300
2024-08-17T11:56+0300
энергетика
владивосток
электроснабжение
восстановление
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Электроснабжение восстановили почти всем потребителям во Владивостоке, все высоковольтные подстанции города находятся под напряжением, сообщает мэрия. "Все высоковольтные подстанции Владивостока находятся под напряжением. Почти всем абонентам восстановили подачу электроэнергии", - сообщает мэрия в Тelegram-канале. В городе продолжают работу бригады сетевых организаций по устранению аварийных отключений, которые возникли в том числе в связи с аварией на Лучегорской ГРЭС, информируют власти. В пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона сообщали о том, что остались без электричества. Власти сообщали, что произошло замыкание в сети 500 кВт на Лучегорской ГРЭС. В субботу в Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) сообщили РИА Новости, что электроснабжение восстановили в Приморье. Глава региона Олег Кожемяко в свою очередь заявил, что остались точечные отключения, и призвал жителей сообщать об отсутствии света для передачи информации профильным специалистам.
https://1prime.ru/20240817/-vodosnabzhenie-850948087.html
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владивосток, электроснабжение, восстановление
Энергетика, Владивосток, электроснабжение, восстановление
Электроснабжение восстановили почти всем потребителям во Владивостоке
Мэрия: электроснабжение восстановили почти всем потребителям во Владивостоке
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Электроснабжение восстановили почти всем потребителям во Владивостоке, все высоковольтные подстанции города находятся под напряжением, сообщает мэрия.
"Все высоковольтные подстанции Владивостока находятся под напряжением. Почти всем абонентам восстановили подачу электроэнергии", - сообщает мэрия в Тelegram-канале.
В городе продолжают работу бригады сетевых организаций по устранению аварийных отключений, которые возникли в том числе в связи с аварией на Лучегорской ГРЭС, информируют власти.
Во Владивостоке полностью восстановили водоснабжение
В пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона сообщали о том, что остались без электричества. Власти сообщали, что произошло замыкание в сети 500 кВт на Лучегорской ГРЭС. В субботу в Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) сообщили РИА Новости, что электроснабжение восстановили в Приморье. Глава региона Олег Кожемяко в свою очередь заявил, что остались точечные отключения, и призвал жителей сообщать об отсутствии света для передачи информации профильным специалистам.