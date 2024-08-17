https://1prime.ru/20240817/elektrosnabzhenie-850950685.html

Электроснабжение восстановили почти всем потребителям во Владивостоке

Электроснабжение восстановили почти всем потребителям во Владивостоке - 17.08.2024, ПРАЙМ

Электроснабжение восстановили почти всем потребителям во Владивостоке

Электроснабжение восстановили почти всем потребителям во Владивостоке, все высоковольтные подстанции города находятся под напряжением, сообщает мэрия. | 17.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-17T11:55+0300

2024-08-17T11:55+0300

2024-08-17T11:56+0300

энергетика

владивосток

электроснабжение

восстановление

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Электроснабжение восстановили почти всем потребителям во Владивостоке, все высоковольтные подстанции города находятся под напряжением, сообщает мэрия. "Все высоковольтные подстанции Владивостока находятся под напряжением. Почти всем абонентам восстановили подачу электроэнергии", - сообщает мэрия в Тelegram-канале. В городе продолжают работу бригады сетевых организаций по устранению аварийных отключений, которые возникли в том числе в связи с аварией на Лучегорской ГРЭС, информируют власти. В пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона сообщали о том, что остались без электричества. Власти сообщали, что произошло замыкание в сети 500 кВт на Лучегорской ГРЭС. В субботу в Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) сообщили РИА Новости, что электроснабжение восстановили в Приморье. Глава региона Олег Кожемяко в свою очередь заявил, что остались точечные отключения, и призвал жителей сообщать об отсутствии света для передачи информации профильным специалистам.

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владивосток, электроснабжение, восстановление