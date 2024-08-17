https://1prime.ru/20240817/evakuatsiya-850957253.html

В Курской области из приграничных районов эвакуировали более 1700 человек

В Курской области из приграничных районов эвакуировали более 1700 человек - 17.08.2024, ПРАЙМ

В Курской области из приграничных районов эвакуировали более 1700 человек

В течение суток из приграничных районов Курской области эвакуировали свыше 1700 человек. Об этом сообщила пресс-секретарь врио губернатора Ирина Толмачева... | 17.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-17T22:22+0300

2024-08-17T22:22+0300

2024-08-17T22:27+0300

происшествия

россия

эвакуация

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. В течение суток из приграничных районов Курской области эвакуировали свыше 1700 человек. Об этом сообщила пресс-секретарь врио губернатора Ирина Толмачева. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале регионального правительства.По словам Толмачевой за сутки из этих районов выехали самостоятельно и организованными группами 1724 человека.. Отмечается, что на территории области развернули 84 пункта временного размещения (ПВР), в которых находятся более 6500 жителей приграничных районов, в том числе почти 1400 детей. В сообщении также говорится, что в 24 регионах РФ работает 171 ПВР, в которых размещены около десяти тысяч человек, в том числе три тысячи детей. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, Белгородской и Брянской областях с целью обеспечения безопасности жителей ввели режим КТО.

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россия, эвакуация