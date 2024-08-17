https://1prime.ru/20240817/evroparlament-850951063.html
В Европарламенте раскрыли зловещий план НАТО против Украины
В Европарламенте раскрыли зловещий план НАТО против Украины - 17.08.2024, ПРАЙМ
В Европарламенте раскрыли зловещий план НАТО против Украины
НАТО уничтожает Украину, а Европейский союз этому способствует. Такое мнение в соцсети Х высказал депутат Европейского парламента от Ирландии Мик Уоллес. | 17.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-17T12:21+0300
2024-08-17T12:21+0300
2024-08-17T12:21+0300
политика
европарламент
нато
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МОСКВА, 17 авг – ПРАЙМ. НАТО уничтожает Украину, а Европейский союз этому способствует. Такое мнение в соцсети Х высказал депутат Европейского парламента от Ирландии Мик Уоллес."Разрушение Украины НАТО при бездумной поддержке ЕС неоправданно", — написал евродепутат.При этом он выразил убеждение, что в случае, если Киев, как пишет западная пресса, виноват в диверсии на "Северных потоках", то его нельзя защищать.
https://1prime.ru/20240815/pentagon-850912905.html
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европарламент, нато, украина
Политика, Европарламент, НАТО, УКРАИНА
В Европарламенте раскрыли зловещий план НАТО против Украины
Депутат ЕП Уоллес: НАТО разрушает Украину при содействии Евросоюза