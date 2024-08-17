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Во Франции призвали к радикальным мерам на фоне данных о "Северных потоках"

Во Франции призвали к радикальным мерам на фоне данных о "Северных потоках" - 17.08.2024, ПРАЙМ

Во Франции призвали к радикальным мерам на фоне данных о "Северных потоках"

Франции следует выйти из Североатлантического альянса после обнародованных данных о причастности Киева к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток | 17.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-17T23:55+0300

2024-08-17T23:55+0300

2024-08-17T23:55+0300

политика

франция

флориан филиппо

украина

подрыв "северных потоков"

нато

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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Франции следует выйти из Североатлантического альянса после обнародованных данных о причастности Киева к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток —2". С таким призывом выступил в соцсети X лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Идите и скажите всем, наконец, правду: это удар НАТО, очевидно, совместно с Соединенными Штатами! <…> Давайте выйдем из НАТО!" — написал он.Политик отметил, что теперь в ФРГ активно обсуждается причастность Киева к подрыву, при этом последний по-прежнему винит во всем Россию. Филиппо считает, что совершенную в отношении газопроводов диверсию можно рассматривать как акт войны против интересов Франции.Издание The Wall Street Journal в четверг со ссылкой на неназванные американские, украинские и европейские источники выпустило статью, в которой утверждается, что приказ о подрыве газопроводов отдал Валерий Залужный, нарушив прямое указание Владимира Зеленского остановить операцию.Ранее несколько изданий в Германии сообщали со ссылкой на источники в следствии, что подрыв газопровода планировали еще в 2014 году. Отмечалось, что его якобы готовила некая украинская группа еще до воссоединения Крыма с РФ. Знакомый с ходом расследования источник также сообщал о наличии новых доказательств, подтверждающих причастность парусного судна "Андромеда" и его экипажа к взрыву на газопроводах. Яхта, предположительно, была задействована при подготовке теракта на "Северных потоках".Издание Süddeutsche Zeitung ранее выдвигало версию о причастности к взрывам на газопроводах как минимум двух украинцев. Согласно данным издания, "Андромеду" арендовала варшавская фирма Feeria Lwowa, основанная в 2016 году и зарегистрированная на двух граждан Украины.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.

https://1prime.ru/20240817/bundestag-850952440.html

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франция, флориан филиппо, украина, подрыв "северных потоков", нато