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Во Франции призвали к радикальным мерам на фоне данных о "Северных потоках" - 17.08.2024, ПРАЙМ
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Во Франции призвали к радикальным мерам на фоне данных о "Северных потоках"
Во Франции призвали к радикальным мерам на фоне данных о "Северных потоках" - 17.08.2024, ПРАЙМ
Во Франции призвали к радикальным мерам на фоне данных о "Северных потоках"
Франции следует выйти из Североатлантического альянса после обнародованных данных о причастности Киева к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток | 17.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-17T23:55+0300
2024-08-17T23:55+0300
политика
франция
флориан филиппо
украина
подрыв "северных потоков"
нато
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Франции следует выйти из Североатлантического альянса после обнародованных данных о причастности Киева к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток —2". С таким призывом выступил в соцсети X лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Идите и скажите всем, наконец, правду: это удар НАТО, очевидно, совместно с Соединенными Штатами! &lt;…&gt; Давайте выйдем из НАТО!" — написал он.Политик отметил, что теперь в ФРГ активно обсуждается причастность Киева к подрыву, при этом последний по-прежнему винит во всем Россию. Филиппо считает, что совершенную в отношении газопроводов диверсию можно рассматривать как акт войны против интересов Франции.Издание The Wall Street Journal в четверг со ссылкой на неназванные американские, украинские и европейские источники выпустило статью, в которой утверждается, что приказ о подрыве газопроводов отдал Валерий Залужный, нарушив прямое указание Владимира Зеленского остановить операцию.Ранее несколько изданий в Германии сообщали со ссылкой на источники в следствии, что подрыв газопровода планировали еще в 2014 году. Отмечалось, что его якобы готовила некая украинская группа еще до воссоединения Крыма с РФ. Знакомый с ходом расследования источник также сообщал о наличии новых доказательств, подтверждающих причастность парусного судна "Андромеда" и его экипажа к взрыву на газопроводах. Яхта, предположительно, была задействована при подготовке теракта на "Северных потоках".Издание Süddeutsche Zeitung ранее выдвигало версию о причастности к взрывам на газопроводах как минимум двух украинцев. Согласно данным издания, "Андромеду" арендовала варшавская фирма Feeria Lwowa, основанная в 2016 году и зарегистрированная на двух граждан Украины.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
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франция, флориан филиппо, украина, подрыв "северных потоков", нато
Политика, ФРАНЦИЯ, Флориан Филиппо, УКРАИНА, подрыв "Северных потоков", НАТО
23:55 17.08.2024
 
Во Франции призвали к радикальным мерам на фоне данных о "Северных потоках"

Филиппо: Франция должна выйти из НАТО после новой информации о "Северном потоке"

© fotolia.com / pp76%Эйфелева башня
%Эйфелева башня - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2024
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Франции следует выйти из Североатлантического альянса после обнародованных данных о причастности Киева к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток —2". С таким призывом выступил в соцсети X лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Идите и скажите всем, наконец, правду: это удар НАТО, очевидно, совместно с Соединенными Штатами! <…> Давайте выйдем из НАТО!" — написал он.
Политик отметил, что теперь в ФРГ активно обсуждается причастность Киева к подрыву, при этом последний по-прежнему винит во всем Россию.
Филиппо считает, что совершенную в отношении газопроводов диверсию можно рассматривать как акт войны против интересов Франции.
Издание The Wall Street Journal в четверг со ссылкой на неназванные американские, украинские и европейские источники выпустило статью, в которой утверждается, что приказ о подрыве газопроводов отдал Валерий Залужный, нарушив прямое указание Владимира Зеленского остановить операцию.
Ранее несколько изданий в Германии сообщали со ссылкой на источники в следствии, что подрыв газопровода планировали еще в 2014 году. Отмечалось, что его якобы готовила некая украинская группа еще до воссоединения Крыма с РФ. Знакомый с ходом расследования источник также сообщал о наличии новых доказательств, подтверждающих причастность парусного судна "Андромеда" и его экипажа к взрыву на газопроводах. Яхта, предположительно, была задействована при подготовке теракта на "Северных потоках".
Издание Süddeutsche Zeitung ранее выдвигало версию о причастности к взрывам на газопроводах как минимум двух украинцев. Согласно данным издания, "Андромеду" арендовала варшавская фирма Feeria Lwowa, основанная в 2016 году и зарегистрированная на двух граждан Украины.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
Посетители в здании рейхстага в Берлине, Германия - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2024
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ПолитикаФРАНЦИЯФлориан ФилиппоУКРАИНАподрыв "Северных потоков"НАТО
 
 
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