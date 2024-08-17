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На Госуслугах появились сервисы для помощи жителям Курской области - 17.08.2024, ПРАЙМ
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На Госуслугах появились сервисы для помощи жителям Курской области
На Госуслугах появились сервисы для помощи жителям Курской области - 17.08.2024, ПРАЙМ
На Госуслугах появились сервисы для помощи жителям Курской области
На Госуслугах появились сервисы для помощи жителям Курской области. Портал собирает данные от пострадавших для регионального оперштаба. Об этом сказано в... | 17.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-17T17:54+0300
2024-08-17T18:27+0300
происшествия
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. На Госуслугах появились сервисы для помощи жителям Курской области. Портал собирает данные от пострадавших для регионального оперштаба. Об этом сказано в сообщении в Telegram-канале Минцифры. Отмечается, что пострадавшие могут сообщить на портале о себе, рассказать, в каких товарах, продуктах и лекарствах нуждаются, а также отыскать близких, с которыми потеряна связь. Кроме этого, можно оставить заявку, если требуется помощь с переездом из пункта временного размещения. После заполнения на Госуслугах заявки на поиск родных данные будут переданы в оперштаб и сверены с информацией о выехавших, сообщило ведомство. Друг друга могут найти потерявшие связь родственники. Минцифры сообщило, что лица, которые самостоятельно покинули свои дома, могут сообщить о себе на Госуслугах и о них узнают региональные власти, будет проще получить соцподдержку и найти близких. "Жители приграничных районов могут оставить заявку, указав сколько людей и откуда готовы выехать. Госуслуги передадут информацию в оперштаб Курской области", — говорится в сообщении. В ведомстве также напомнили, что через портал можно оформить выплаты жителям пострадавших районов Курской области и пострадавшим при ЧС, выплату при утрате имущества и выплату за вред здоровью, а также выплату членам семьи погибшего при ЧС.Денежные выплаты доступны гражданам, которые имеют постоянную или временную регистрацию по месту жительства в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском районах. Кроме того, жителям этих территорий услуги связи предоставляются бесплатно даже при отрицательном балансе.В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко журналистам сообщили, что перечисленные выше сервисы позволят оказывать помощь оперативно на основе поступающих в режиме реального времени данных граждан."Сервисы для помощи жителям Курской области запущены, чтобы граждане в режиме реального времени могли сообщать о своих проблемах и нуждах. Это особенно важно для решения задачи оперативного обеспечения граждан всем необходимым", — привели в аппарате слова Григоренко.
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россия, минцифры
Происшествия, РОССИЯ, Минцифры
17:54 17.08.2024 (обновлено: 18:27 17.08.2024)
 
На Госуслугах появились сервисы для помощи жителям Курской области

Минцифры: сервисы для помощи жителям Курской области доступны на Госуслугах

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПортал "Госуслуги"
Портал Госуслуги - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. На Госуслугах появились сервисы для помощи жителям Курской области. Портал собирает данные от пострадавших для регионального оперштаба. Об этом сказано в сообщении в Telegram-канале Минцифры.
Отмечается, что пострадавшие могут сообщить на портале о себе, рассказать, в каких товарах, продуктах и лекарствах нуждаются, а также отыскать близких, с которыми потеряна связь. Кроме этого, можно оставить заявку, если требуется помощь с переездом из пункта временного размещения.
После заполнения на Госуслугах заявки на поиск родных данные будут переданы в оперштаб и сверены с информацией о выехавших, сообщило ведомство. Друг друга могут найти потерявшие связь родственники.
Минцифры сообщило, что лица, которые самостоятельно покинули свои дома, могут сообщить о себе на Госуслугах и о них узнают региональные власти, будет проще получить соцподдержку и найти близких.
"Жители приграничных районов могут оставить заявку, указав сколько людей и откуда готовы выехать. Госуслуги передадут информацию в оперштаб Курской области", — говорится в сообщении.
В ведомстве также напомнили, что через портал можно оформить выплаты жителям пострадавших районов Курской области и пострадавшим при ЧС, выплату при утрате имущества и выплату за вред здоровью, а также выплату членам семьи погибшего при ЧС.
Денежные выплаты доступны гражданам, которые имеют постоянную или временную регистрацию по месту жительства в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском районах. Кроме того, жителям этих территорий услуги связи предоставляются бесплатно даже при отрицательном балансе.
В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко журналистам сообщили, что перечисленные выше сервисы позволят оказывать помощь оперативно на основе поступающих в режиме реального времени данных граждан.
"Сервисы для помощи жителям Курской области запущены, чтобы граждане в режиме реального времени могли сообщать о своих проблемах и нуждах. Это особенно важно для решения задачи оперативного обеспечения граждан всем необходимым", — привели в аппарате слова Григоренко.
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