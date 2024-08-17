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Глава МАГАТЭ выразил готовность приехать на Курскую АЭС

Глава МАГАТЭ выразил готовность приехать на Курскую АЭС - 17.08.2024, ПРАЙМ

Глава МАГАТЭ выразил готовность приехать на Курскую АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси "на фоне событий в России" выразил готовность приехать на Курскую АЭС и оценить ситуацию. Об этом заявили РИА Новости | 17.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-17T18:24+0300

2024-08-17T18:24+0300

2024-08-17T18:37+0300

происшествия

магатэ

рафаэль гросси

курская аэс

запорожская аэс

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ВЕНА, 17 авг - ПРАЙМ. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси "на фоне событий в России" выразил готовность приехать на Курскую АЭС и оценить ситуацию. Об этом заявили РИА Новости в пресс-службе МАГАТЭ. В субботу генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и Гросси в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Курской и Запорожской АЭС. Лихачев отметил, что ситуация вокруг станций продолжает становиться хуже. Он пригласил Гросси в ближайшее время посетить Курскую АЭС, чтобы тот смог лично оценить ситуацию вокруг объекта. В пресс-службе МАГАТЭ заявили, отвечая на вопрос, принял ли Гросси приглашение, что он "выразил готовность оценить ситуацию, в том числе посетив станцию". Отмечается, что он выразил готовность совершить визит "на фоне недавних событий в России", в том числе из-за близости боевых действий к важной и действующей АЭС. В пресс-службе уточнили, что обсуждение данного вопроса продолжается. Отвечая на вопрос, как Гросси оценивает ситуацию с безопасностью на Запорожской и Курской АЭС, в пресс-службе сообщили, что он выразил обеспокоенность по поводу их безопасности. Отмечается, что там находятся постоянные представители МАГАТЭ. "Росатом" сообщил, что в субботу в непосредственной близости от ЗАЭС на дорогу, которой регулярно пользуются для перевозки персонала, с беспилотника ВСУ "был сброшен боевой заряд". В пятницу представитель российского силового ведомства заявил РИА Новости, что украинские военные планируют атаковать Курскую и Запорожскую АЭС зарядами с боеголовками с радиоактивным веществом, которые уже завезены в населенный пункт Желтые Воды Днепропетровской области.

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