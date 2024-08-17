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Производство изделий народных художественных промыслов в РФ выросло на 3,6% - 17.08.2024, ПРАЙМ
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Производство изделий народных художественных промыслов в РФ выросло на 3,6%
Производство изделий народных художественных промыслов в РФ выросло на 3,6% - 17.08.2024, ПРАЙМ
Производство изделий народных художественных промыслов в РФ выросло на 3,6%
Производство изделий народных художественных промыслов (НХП) в РФ за первое полугодие увеличилось на 3,6% в денежном выражении, до 4,5 миллиарда рублей, также... | 17.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-17T20:06+0300
2024-08-17T20:06+0300
экономика
россия
антон алиханов
народный промысел
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 авг - ПРАЙМ. Производство изделий народных художественных промыслов (НХП) в РФ за первое полугодие увеличилось на 3,6% в денежном выражении, до 4,5 миллиарда рублей, также ожидается положительная динамика по итогам всего 2024 года, сообщил журналистам глава Минпромторга Антон Алиханов. "Отрасль НХП хорошо выросла в прошлом году - около 25%, почти дотянувшись до оборота в 10 миллиардов рублей", - сказал он в кулуарах Форума креативных технологий. По словам главы ведомства, в Минпромторге рассчитывают на продолжение позитивной динамики и в нынешнем году, наблюдая соответствующую тенденцию. "Объем производства продукции народно-художественных промыслов за первое полугодие текущего года составил порядка 4,5 миллиарда рублей, то есть показал рост на 3,6% к аналогичному периоду прошлого года", - уточнил Алиханов.
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россия, антон алиханов, народный промысел
Экономика, РОССИЯ, Антон Алиханов, народный промысел
20:06 17.08.2024
 
Производство изделий народных художественных промыслов в РФ выросло на 3,6%

Алиханов: производство изделий НХП в России за полугодие выросло на 3,6%

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкФестиваль "Самоварфест" в Москве
Фестиваль Самоварфест в Москве - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 авг - ПРАЙМ. Производство изделий народных художественных промыслов (НХП) в РФ за первое полугодие увеличилось на 3,6% в денежном выражении, до 4,5 миллиарда рублей, также ожидается положительная динамика по итогам всего 2024 года, сообщил журналистам глава Минпромторга Антон Алиханов.
"Отрасль НХП хорошо выросла в прошлом году - около 25%, почти дотянувшись до оборота в 10 миллиардов рублей", - сказал он в кулуарах Форума креативных технологий.
По словам главы ведомства, в Минпромторге рассчитывают на продолжение позитивной динамики и в нынешнем году, наблюдая соответствующую тенденцию.
"Объем производства продукции народно-художественных промыслов за первое полугодие текущего года составил порядка 4,5 миллиарда рублей, то есть показал рост на 3,6% к аналогичному периоду прошлого года", - уточнил Алиханов.
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ЭкономикаРОССИЯАнтон Алихановнародный промысел
 
 
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