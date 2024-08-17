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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,0

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,0 - 17.08.2024, ПРАЙМ

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,0

Землетрясение магнитудой 7,0 на глубине шесть километров произошло у берегов Камчатки, в 108 километрах от Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщил на своем... | 17.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-17T22:54+0300

2024-08-17T22:54+0300

2024-08-17T23:03+0300

происшествия

россия

камчатка

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 7,0 на глубине шесть километров произошло у берегов Камчатки, в 108 километрах от Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщил на своем сайте Камчатский филиал геофизической службы РАН. Также отмечается, что произошло повторное землетрясение в 116 километрах от Петропавловска-Камчатского магнитудой 4,7.По данным службы, затем последовала серия афтершоков магнитудой 3,9. Землетрясения произошли на глубине шесть, 12 и 48 километров. Магнитуда сейсмособытия 3,9. Эпицентр землетрясений находился в 106, 112 и 114 километрах от Петропавловска-КамчатскогоГУ МЧС по региону сообщило, что согласно первичным данным, землетрясение ощущалось в Петропавловск-Камчатском городском округе, Елизовском, Усть-Камчатском районах, Вилючинском городском округе силой до от пяти до семи баллов. Оперативные группы спасателей и пожарных обследуют здания, добавили в ведомствеГУ МЧС отметило, что угрозы цунами после землетрясения нет.Позднее глава региона Владимир Солодов заявил, что после землетрясения идет интенсивный афтершоковый процесс, вероятность сильного подземного толчка низкая."Сейчас идет интенсивный афтершоковый процесс. Это означает, что утихающие толчки регистрируются. По оценкам, вероятность сильного толчка достаточно низкая", — сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале.

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россия, камчатка