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"Плюнули в лицо". В Киеве высказались о новом решении Германии

"Плюнули в лицо". В Киеве высказались о новом решении Германии - 17.08.2024, ПРАЙМ

"Плюнули в лицо". В Киеве высказались о новом решении Германии

Уменьшение Берлином объема оказываемой Киеву военной помощи свидетельствует о возможной потере важного союзника. Такое мнение выразил в своем блоге на YouTube... | 17.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-17T22:11+0300

2024-08-17T22:11+0300

2024-08-17T22:11+0300

политика

германия

владимир зеленский

поддержка украины

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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Уменьшение Берлином объема оказываемой Киеву военной помощи свидетельствует о возможной потере важного союзника. Такое мнение выразил в своем блоге на YouTube экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин."Германия выходит из проукраинской коалиции <…> На 2025 год немцы сократили программу поддержки Украины с восьми миллиардов до четырех – в два раза! То есть Украина защищает рубежи Германии, а они плюнули в лицо украинцам", — заявил он.Вместе с тем Соскин считает, что в принятии немецкими властями такого решения виноват Владимир Зеленский, политика которого их не устраивает.По мнению Соскина, это реакция на поведение Зеленского, которого Берлин уже воспринимает "как какого-то авантюриста". "Не дай бог, если он (Зеленский — ред.) еще станет для них мошенником, ведь тогда для Украины наступят очень тяжелые и черные времена", — заключил эксперт.Ранее сообщалось, что ФРГ приходится сокращать военную помощь Киеву. Согласно текущему бюджетному планированию правительства Германии, новые средства на данные цели не выделяются.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240816/zelenskiy-850937234.html

германия

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германия, владимир зеленский, поддержка украины