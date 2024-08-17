https://1prime.ru/20240817/magate-850956864.html

Ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС ухудшается, заявили в МАГАТЭ

Ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС ухудшается, заявили в МАГАТЭ - 17.08.2024, ПРАЙМ

Ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС ухудшается, заявили в МАГАТЭ

Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС становится хуже на фоне сегодняшней атаки беспилотника, заявило Международное агентство по атомной энергии... | 17.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-17T21:16+0300

2024-08-17T21:16+0300

2024-08-17T21:21+0300

происшествия

россия

запорожская аэс

магатэ

рафаэль гросси

https://cdnn.1prime.ru/img/83795/77/837957787_0:166:3347:2048_1920x0_80_0_0_e21b8b6f2ef1e62149953d6bb7a2da6c.jpg

МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС становится хуже на фоне сегодняшней атаки беспилотника, заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), ссылаясь на своего главу."Ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС... ухудшается после удара беспилотника, который сегодня пришелся по дороге по периметру площадки станции, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси", — сказано в сообщении.Отмечается, что оборудование станции и ее сотрудники при атаке не пострадали, но была повреждена дорога между главными воротами АЭС. Место падения находилось неподалеку от основных прудов-оросителей охлаждающей воды, примерно в 100 метрах от линии электропередачи "Днепровская", добавило МАГАТЭ.Гросси призвал все стороны к максимальной сдержанности после атаки беспилотника на Запорожскую АЭС, также заявило МАГАТЭ.По словам Гросси, вновь наблюдается эскалация угроз ядерной безопасности, с которыми сталкивается ЗАЭС. "Я по-прежнему крайне обеспокоен и вновь призываю все стороны к максимальной сдержанности и строгому соблюдению пяти конкретных принципов, установленных для защиты станции", — приведены в заявлении слова главы МАГАТЭ.ВСУ в субботу утром совершили атаку дроном на дорогу, по которой передвигаются сотрудники станции, пострадавших нет, сообщила ранее пресс-служба ЗАЭС. При этом была создана прямая угроза безопасности персонала станции. По словам директора по коммуникациям ЗАЭС Евгении Яшиной, дрон сбросил снаряд в десяти метрах до периметра станции и в 500 метрах до энергоблоков.

https://1prime.ru/20240817/grossi-850954931.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, запорожская аэс, магатэ, рафаэль гросси