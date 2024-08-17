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Ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС ухудшается, заявили в МАГАТЭ
Ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС ухудшается, заявили в МАГАТЭ - 17.08.2024, ПРАЙМ
Ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС ухудшается, заявили в МАГАТЭ
Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС становится хуже на фоне сегодняшней атаки беспилотника, заявило Международное агентство по атомной энергии... | 17.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-17T21:16+0300
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС становится хуже на фоне сегодняшней атаки беспилотника, заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), ссылаясь на своего главу."Ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС... ухудшается после удара беспилотника, который сегодня пришелся по дороге по периметру площадки станции, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси", — сказано в сообщении.Отмечается, что оборудование станции и ее сотрудники при атаке не пострадали, но была повреждена дорога между главными воротами АЭС. Место падения находилось неподалеку от основных прудов-оросителей охлаждающей воды, примерно в 100 метрах от линии электропередачи "Днепровская", добавило МАГАТЭ.Гросси призвал все стороны к максимальной сдержанности после атаки беспилотника на Запорожскую АЭС, также заявило МАГАТЭ.По словам Гросси, вновь наблюдается эскалация угроз ядерной безопасности, с которыми сталкивается ЗАЭС. "Я по-прежнему крайне обеспокоен и вновь призываю все стороны к максимальной сдержанности и строгому соблюдению пяти конкретных принципов, установленных для защиты станции", — приведены в заявлении слова главы МАГАТЭ.ВСУ в субботу утром совершили атаку дроном на дорогу, по которой передвигаются сотрудники станции, пострадавших нет, сообщила ранее пресс-служба ЗАЭС. При этом была создана прямая угроза безопасности персонала станции. По словам директора по коммуникациям ЗАЭС Евгении Яшиной, дрон сбросил снаряд в десяти метрах до периметра станции и в 500 метрах до энергоблоков.
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россия, запорожская аэс, магатэ, рафаэль гросси
Происшествия, РОССИЯ, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси
Ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС ухудшается, заявили в МАГАТЭ
МАГАТЭ: ситуация с безопасностью на ЗАЭС ухудшается после субботней атаки БПЛА
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС становится хуже на фоне сегодняшней атаки беспилотника, заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), ссылаясь на своего главу.
"Ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС... ухудшается после удара беспилотника, который сегодня пришелся по дороге по периметру площадки станции, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси", — сказано в сообщении.
Отмечается, что оборудование станции и ее сотрудники при атаке не пострадали, но была повреждена дорога между главными воротами АЭС. Место падения находилось неподалеку от основных прудов-оросителей охлаждающей воды, примерно в 100 метрах от линии электропередачи "Днепровская", добавило МАГАТЭ.
Гросси призвал все стороны к максимальной сдержанности после атаки беспилотника на Запорожскую АЭС, также заявило МАГАТЭ.
По словам Гросси, вновь наблюдается эскалация угроз ядерной безопасности, с которыми сталкивается ЗАЭС.
"Я по-прежнему крайне обеспокоен и вновь призываю все стороны к максимальной сдержанности и строгому соблюдению пяти конкретных принципов, установленных для защиты станции", — приведены в заявлении слова главы МАГАТЭ.
ВСУ в субботу утром совершили атаку дроном на дорогу, по которой передвигаются сотрудники станции, пострадавших нет, сообщила ранее пресс-служба ЗАЭС. При этом была создана прямая угроза безопасности персонала станции. По словам директора по коммуникациям ЗАЭС Евгении Яшиной, дрон сбросил снаряд в десяти метрах до периметра станции и в 500 метрах до энергоблоков.
Глава МАГАТЭ выразил готовность приехать на Курскую АЭС