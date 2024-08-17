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Маск предрек США массовый голод из-за плана Харрис
Маск предрек США массовый голод из-за плана Харрис - 17.08.2024, ПРАЙМ
Маск предрек США массовый голод из-за плана Харрис
Жители США столкнутся с массовым голодом и в итоге страна прекратит свое существование в случае, если кандидат в президенты США от Демократической партии Камала | 17.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-17T20:36+0300
2024-08-17T20:36+0300
2024-08-17T20:36+0300
экономика
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илон маск
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голод
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Жители США столкнутся с массовым голодом и в итоге страна прекратит свое существование в случае, если кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис выполнит свои предвыборные обещания по ограничению цен на продукты. Об этом заявил американский бизнесмен Илон Маск.На своей странице в соцсети Х он сделал репост сообщения финэксперта, описавшего развитие ситуации в продовольственном секторе США, если Харрис будет реализовывать свою программу по ограничению цен на продукты. Финэксперт считает, что в таком случае США перестанут существовать как государство, а население страны охватит массовый голод, так как продовольственная индустрия потерпит крах из-за нерентабельности. "Точный вывод", — написал Маск, комментируя публикацию. В пятницу Харрис представила экономическую программу и заявила, что если победит на президентских выборах, то введет "первый в истории" США федеральный запрет на взвинчивание цен на продукты на фоне высокой инфляции. Также она намерена ввести штрафы для компаний, которые "пользуются кризисами", и выдавать по 25 тысяч долларов жителя США, впервые покупающим жилье. Позднее редакционный совет издания The Wall Street Journal раскритиковал Харрис и уличил ее в цинизме и "глубоко ошибочном" взгляде на экономику. Согласно публикации результате такого подхода экономике грозит США сокращение товарного предложения и пустые полки. Авторы материала провели параллель между нынешним предложением Харрис и политикой президента США Ричарда Никсона в 1970-х годах.
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сша, илон маск, камала харрис, голод
Экономика, США, Илон Маск, Камала Харрис, голод
Маск предрек США массовый голод из-за плана Харрис
Маск: в США наступит массовый голод из-за плана Харрис по борьбе с ростом цен
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Жители США столкнутся с массовым голодом и в итоге страна прекратит свое существование в случае, если кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис выполнит свои предвыборные обещания по ограничению цен на продукты. Об этом заявил американский бизнесмен Илон Маск.
На своей странице в соцсети Х он сделал репост сообщения финэксперта, описавшего развитие ситуации в продовольственном секторе США, если Харрис будет реализовывать свою программу по ограничению цен на продукты. Финэксперт считает, что в таком случае США перестанут существовать как государство, а население страны охватит массовый голод, так как продовольственная индустрия потерпит крах из-за нерентабельности.
"Точный вывод", — написал Маск, комментируя публикацию.
В пятницу Харрис представила экономическую программу и заявила, что если победит на президентских выборах, то введет "первый в истории" США федеральный запрет на взвинчивание цен на продукты на фоне высокой инфляции. Также она намерена ввести штрафы для компаний, которые "пользуются кризисами", и выдавать по 25 тысяч долларов жителя США, впервые покупающим жилье.
Позднее редакционный совет издания The Wall Street Journal раскритиковал Харрис и уличил ее в цинизме и "глубоко ошибочном" взгляде на экономику. Согласно публикации результате такого подхода экономике грозит США сокращение товарного предложения и пустые полки. Авторы материала провели параллель между нынешним предложением Харрис и политикой президента США Ричарда Никсона в 1970-х годах.
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