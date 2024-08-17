https://1prime.ru/20240817/ospa-850953605.html
В странах Африки выявили более 17 тысяч случаев заражения оспой обезьян
В странах Африки выявили более 17 тысяч случаев заражения оспой обезьян - 17.08.2024, ПРАЙМ
В странах Африки выявили более 17 тысяч случаев заражения оспой обезьян
Свыше 17 тысяч случаев заражения оспой обезьян было выявлено в 13 из 55 стран Африканского союза в текущем году. Об этом сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса. | 17.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-17T16:55+0300
2024-08-17T16:55+0300
2024-08-17T16:55+0300
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Свыше 17 тысяч случаев заражения оспой обезьян было выявлено в 13 из 55 стран Африканского союза в текущем году. Об этом сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса. "С начала 2024 года в 13 государствах-членах Африканского союза было зарегистрировано в общей сложности 17 541 случаев заболевания (2822 подтвержденных и 14719 подозреваемых) и 517 случаев смерти от оспы обезьян", — сказано в заявлении южноафриканского лидера, опубликованном на сайте Африканского центра по профилактике и контролю заболеваний. Президент ЮАР также сообщил, что на этой неделе сообщения о случаях подозрения на заражение оспой обезьян были еще в трех государствах Африканского союза. Таким образом, общее число стран союза с зафиксированными случаями заболевания может составить уже 16, подчеркнул он. Кроме того, Рамафоса отметил, что количество случаев заражения оспой обезьян возросло в 2024 году на 160% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Ранее министр здравоохранения Демократической Республики Конго сообщил, что более 540 человек погибли в стране с начала текущего года от оспы обезьян, за тот же период в стране зарегистрировано 15 664 потенциальных случая заболевания. Африканский центр по профилактике и контролю заболеваний (CDC) ранее объявил чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения в связи со вспышкой заболеваемости оспой обезьян на континенте. Он призвал международное сообщество помочь в сборе порядка двух миллионов доз вакцины. В среду глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.Еврокомиссия заявила, что координирует закупку и направление CDC на безвозмездной основе более 215 тысяч доз вакцины против оспы обезьян.В Роспотребнадзоре заявили, что в РФ отсутствует угроза распространения данного заболевания, тест-системы, позволяющие в кратчайшие сроки детектировать вирус, имеются в достаточном количестве.Оспа обезьян является редким вирусным заболеванием, потенциально опасным для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекцию сопровождает лихорадка, интоксикация, увеличение лимфоузлов и последующее распространением сыпи — сперва в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления — корочки, а когда они отпадают — рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе. Ее длительность составляет от 14 до 21 дня.
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африка, оспа обезьян, эпидемия
Происшествия, АФРИКА, оспа обезьян, эпидемия
В странах Африки выявили более 17 тысяч случаев заражения оспой обезьян
Рамафоса: 17, 5 тыс случаев заражения оспой обезьян выявили в 13 странах Африки
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Свыше 17 тысяч случаев заражения оспой обезьян было выявлено в 13 из 55 стран Африканского союза в текущем году. Об этом сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса.
"С начала 2024 года в 13 государствах-членах Африканского союза было зарегистрировано в общей сложности 17 541 случаев заболевания (2822 подтвержденных и 14719 подозреваемых) и 517 случаев смерти от оспы обезьян", — сказано в заявлении южноафриканского лидера, опубликованном на сайте Африканского центра по профилактике и контролю заболеваний.
Президент ЮАР также сообщил, что на этой неделе сообщения о случаях подозрения на заражение оспой обезьян были еще в трех государствах Африканского союза. Таким образом, общее число стран союза с зафиксированными случаями заболевания может составить уже 16, подчеркнул он.
Кроме того, Рамафоса отметил, что количество случаев заражения оспой обезьян возросло в 2024 году на 160% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Ранее министр здравоохранения Демократической Республики Конго сообщил, что более 540 человек погибли в стране с начала текущего года от оспы обезьян, за тот же период в стране зарегистрировано 15 664 потенциальных случая заболевания.
Африканский центр по профилактике и контролю заболеваний (CDC) ранее объявил чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения в связи со вспышкой заболеваемости оспой обезьян на континенте. Он призвал международное сообщество помочь в сборе порядка двух миллионов доз вакцины. В среду глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
Еврокомиссия заявила, что координирует закупку и направление CDC на безвозмездной основе более 215 тысяч доз вакцины против оспы обезьян.
В Роспотребнадзоре заявили, что в РФ отсутствует угроза распространения данного заболевания, тест-системы, позволяющие в кратчайшие сроки детектировать вирус, имеются в достаточном количестве.
Оспа обезьян является редким вирусным заболеванием, потенциально опасным для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекцию сопровождает лихорадка, интоксикация, увеличение лимфоузлов и последующее распространением сыпи — сперва в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления — корочки, а когда они отпадают — рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе. Ее длительность составляет от 14 до 21 дня.
В Швеции обнаружили первый случай заражения оспой обезьян вне Африки