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В российских отелях скоро могут появиться невозвратные тарифы

В российских отелях скоро могут появиться невозвратные тарифы - 17.08.2024, ПРАЙМ

В российских отелях скоро могут появиться невозвратные тарифы

Минэкономразвития планирует разрешить российским отелям предлагать туристам более дешевые невозвратные тарифы, при отмене бронирования клиентам не будут... | 17.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-17T06:14+0300

2024-08-17T06:14+0300

2024-08-17T06:15+0300

экономика

отели

тарифы

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Минэкономразвития планирует разрешить российским отелям предлагать туристам более дешевые невозвратные тарифы, при отмене бронирования клиентам не будут возвращать плату за него, нововведение может заработать в марте 2025 года, соответствующий проект постановления правительства размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков в июне сообщал журналистам, что подобный законопроект внесут в Госдуму "в июне или в начале июля". "Проект постановления предоставляет возможность устанавливать как возвратное, так и невозвратное бронирования для гостиниц, а туристам - возможность выбора предпочтительного вида бронирования. Так, после вступления проекта постановления в силу потребитель сможет выбрать невозвратное бронирование и сэкономить на размещении, или выбрать возвратное бронирование и обезопасить себя в случае отмены поездки", - говорится в пояснительной записке к документу. Предполагаемая дата вступления нововведения в силу - 1 марта 2025 года. Отмечается, что принятие проекта увеличит доступность проживания для гостей благодаря возможности бронирования по более низким ценам, а гостиницам позволит более эффективно планировать свою деятельность ‎и снизить издержки. Минэкономразвития в конце февраля предложило ввести невозвратные тарифы в российских отелях. Инициатива стала одним из пунктов дорожной карты по трансформации делового климата в туризме, разработанной по поручению президента РФ. В начале апреля директор департамента реализации проектов в сфере туристической деятельности Минэкономразвития Владимир Трач в ходе совещания в ГД сообщал, что разница в стоимости между невозвратным и возвратным тарифами в гостиницах России не должна превышать 30%.

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отели, тарифы