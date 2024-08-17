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Россияне стали рекордно мало перерабатывать
Россияне стали рекордно мало перерабатывать - 17.08.2024, ПРАЙМ
Россияне стали рекордно мало перерабатывать
Количество россиян, которые работают в неделю более стандартных 40 часов, сократилось по итогам 2023 года до исторического минимума в 3,25 миллиона человек,... | 17.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-17T09:20+0300
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экономика
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Количество россиян, которые работают в неделю более стандартных 40 часов, сократилось по итогам 2023 года до исторического минимума в 3,25 миллиона человек, следует из данных Росстата, которые изучило РИА Новости. Так, в прошлом году общее количество занятых в России составило 73,6 миллиона человек, из них работали более 40 часов в неделю 3,25 миллиона человек. При этом годом ранее больше стандартной рабочей недели занятость была у 3,34 миллиона человек, а десять лет назад - 4,5 миллиона. Свыше 51 часа в неделю в прошлом году работало 709 тысяч человек против 725 тысяч в 2022 году, а от 41 до 50 часов - 2,54 миллиона против 2,61 миллиона. Больше всех в России перерабатывают люди, занимающиеся торговлей и ремонтом транспортных средств (756 тысяч человек). На втором месте - транспортировка и хранение (464 тысячи), тройку лидеров замыкает строительная сфера (409 тысяч). В то же время россиян, которые трудятся до 40 часов в неделю, в прошлом году было 68,4 миллиона человек, или почти 93% от всех занятых. Год назад их число составляло 67,2 миллиона человек, а десять лет назад - 64,8 миллиона. Основная масса занятых при этом работает от 31 до 40 часов в неделю - таких в прошлом году было 65,4 миллиона человек, их количество за год выросло на 2%. Почти три миллиона россиян трудятся до 30 часов в неделю. По итогам года в среднем один россиянин работал 38,2 часа в неделю - столько же работали занятые в России в 2014 году. При этом самая длинная рабочая неделя была у операторов производственных установок и машин, сборщиков и водителей - 39,5 часа, руководителей - 39,1 часа и квалифицированных рабочий в промышленности, строительстве и транспорте - 39 часов.
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россия, работа
Экономика, РОССИЯ, работа
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Количество россиян, которые работают в неделю более стандартных 40 часов, сократилось по итогам 2023 года до исторического минимума в 3,25 миллиона человек, следует из данных Росстата, которые изучило РИА Новости.
Так, в прошлом году общее количество занятых в России составило 73,6 миллиона человек, из них работали более 40 часов в неделю 3,25 миллиона человек. При этом годом ранее больше стандартной рабочей недели занятость была у 3,34 миллиона человек, а десять лет назад - 4,5 миллиона.
Свыше 51 часа в неделю в прошлом году работало 709 тысяч человек против 725 тысяч в 2022 году, а от 41 до 50 часов - 2,54 миллиона против 2,61 миллиона.
Больше всех в России перерабатывают люди, занимающиеся торговлей и ремонтом транспортных средств (756 тысяч человек). На втором месте - транспортировка и хранение (464 тысячи), тройку лидеров замыкает строительная сфера (409 тысяч).
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В то же время россиян, которые трудятся до 40 часов в неделю, в прошлом году было 68,4 миллиона человек, или почти 93% от всех занятых. Год назад их число составляло 67,2 миллиона человек, а десять лет назад - 64,8 миллиона.
Основная масса занятых при этом работает от 31 до 40 часов в неделю - таких в прошлом году было 65,4 миллиона человек, их количество за год выросло на 2%. Почти три миллиона россиян трудятся до 30 часов в неделю.
По итогам года в среднем один россиянин работал 38,2 часа в неделю - столько же работали занятые в России в 2014 году. При этом самая длинная рабочая неделя была у операторов производственных установок и машин, сборщиков и водителей - 39,5 часа, руководителей - 39,1 часа и квалифицированных рабочий в промышленности, строительстве и транспорте - 39 часов.