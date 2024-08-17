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Роструд сформирует реестр работодателей с нелегальной занятостью

Роструд сформирует реестр работодателей с нелегальной занятостью - 17.08.2024, ПРАЙМ

Роструд сформирует реестр работодателей с нелегальной занятостью

Роструд с 1 января 2025 года будет формировать реестр работодателей, у которых были случаи нелегальной занятости, сообщила пресс-служба Минтруда РФ. | 17.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-17T05:12+0300

2024-08-17T05:12+0300

2024-08-17T05:13+0300

экономика

роструд

теневая занятость

реестр

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Роструд с 1 января 2025 года будет формировать реестр работодателей, у которых были случаи нелегальной занятости, сообщила пресс-служба Минтруда РФ. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на сайте нормативно-правовых актов. "С 1 января 2025 года Роструд начнет формировать реестр работодателей, у которых были зафиксированы случаи нелегальной занятости. В этот список попадут компании, подменяющие трудовые отношения гражданско-правовыми договорами или уклоняющиеся от оформления трудовых договоров с работниками. Реестр будет доступен на официальном сайте Роструда и станет публичным", - говорится в сообщении. По данным министерства, вносить в реестр будут только на основании решения об административном правонарушении, касающемся уклонения от оформления или ненадлежащего оформления трудового договора, либо заключения гражданско-правового договора вместо трудового. "В реестре будет содержаться информация о названии компании или ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, дата включения в реестр и основание для этого (номер и дата постановления по делу об административном правонарушении). Все данные будут открыты и доступны для граждан", - уточнили в пресс-службе. Кроме того, отмечается, что список будет формироваться на основе постановлений по делам об административных правонарушениях, вступивших в силу с 1 января 2025 года. Работодатель будет находиться в реестре в течение одного года с момента последнего установленного нарушения. Если в этот период не будет повторных нарушений, его исключат из перечня автоматически. Досрочное исключение возможно в случае отмены постановления по делу об административном правонарушении, которое ранее вступило в законную силу. "С 1 января 2024 года вступил в силу Федеральный закон № 565-ФЗ "О занятости населения в Российской Федерации", закрепивший понятие "нелегальной занятости" и определивший организационные основы противодействия ей. Под нелегальной занятостью понимается осуществление трудовой деятельности в нарушение установленного трудовым законодательством порядка оформления трудовых отношений", - объяснили в пресс-службе.

https://1prime.ru/20240703/rabota-849695834.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

роструд, теневая занятость, реестр