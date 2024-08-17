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Регионы получат дополнительные средства на капремонт театров и музеев
Регионы получат дополнительные средства на капремонт театров и музеев - 17.08.2024, ПРАЙМ
Регионы получат дополнительные средства на капремонт театров и музеев
Правительство РФ направит дополнительное финансирование на капитальный ремонт театров и музеев в ряде регионов, сообщается на официальном сайте кабмина. | 17.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-17T10:26+0300
2024-08-17T10:26+0300
2024-08-17T10:27+0300
экономика
финансирование
капремонт
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ направит дополнительное финансирование на капитальный ремонт театров и музеев в ряде регионов, сообщается на официальном сайте кабмина. "Ряд регионов получит дополнительное финансирование на проведение капитального ремонта театров и музеев. Подписаны распоряжения о перераспределении на эти цели федеральных средств", - говорится а сообщении. Субсидии в 2024 году будут направлены на ремонт Национального драматического театра им. Б.Басангова в Калмыкии, Атнинского и Альметьевского татарских государственных драматических театров. Средства также будут направлены на ремонт Музея-усадьбы П.И.Чайковского в Удмуртии и Чувашского государственного художественного музея. "Решение позволит обновить региональные театры и музеи, поможет увеличить количество посетителей и повысить туристическую привлекательность регионов", - отметили в кабмине. Всего на модернизацию региональных и муниципальных театров и музеев в 2024 году в федеральном бюджете предусмотрено более 1,8 миллиарда рублей.
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финансирование, капремонт
Экономика, финансирование, капремонт
Регионы получат дополнительные средства на капремонт театров и музеев
Кабмин: регионы получат дополнительные средства на капремонт театров и музеев
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ направит дополнительное финансирование на капитальный ремонт театров и музеев в ряде регионов, сообщается на официальном сайте кабмина.
"Ряд регионов получит дополнительное финансирование на проведение капитального ремонта театров и музеев. Подписаны распоряжения о перераспределении на эти цели федеральных средств", - говорится а сообщении.
Субсидии в 2024 году будут направлены на ремонт Национального драматического театра им. Б.Басангова в Калмыкии, Атнинского и Альметьевского татарских государственных драматических театров. Средства также будут направлены на ремонт Музея-усадьбы П.И.Чайковского в Удмуртии и Чувашского государственного художественного музея.
"Решение позволит обновить региональные театры и музеи, поможет увеличить количество посетителей и повысить туристическую привлекательность регионов", - отметили в кабмине.
Минцифры ждет активного внедрения передовых IT-решений в регионах
Всего на модернизацию региональных и муниципальных театров и музеев в 2024 году в федеральном бюджете предусмотрено более 1,8 миллиарда рублей.