Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доминикана намерена запустить прямые рейсы в Россию - 17.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240817/reysy-850947081.html
Доминикана намерена запустить прямые рейсы в Россию
Доминикана намерена запустить прямые рейсы в Россию - 17.08.2024, ПРАЙМ
Доминикана намерена запустить прямые рейсы в Россию
Доминикана будет искать возможности запустить прямые рейсы в Россию, развивая авиационную отрасль, заявил РИА Новости посол республики в Москве Алехандро Ариас... | 17.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-17T05:57+0300
2024-08-17T05:58+0300
экономика
доминикана
авиарейсы
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849686278_0:59:3506:2031_1920x0_80_0_0_c46f7c3a9ea1961dacb507091ba41a45.jpg
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Доминикана будет искать возможности запустить прямые рейсы в Россию, развивая авиационную отрасль, заявил РИА Новости посол республики в Москве Алехандро Ариас Сарсуэла. "Я не исключаю, что в будущем динамика развития авиационной отрасли нашей страны поможет найти способы для возможного возобновления прямых рейсов в Доминиканскую Республику - это желание, которое я слышу ежедневно и которое подтверждает тот факт, что наша страна является одним из наиболее предпочтительных направлений для российских граждан", - сказал он в интервью агентству. По словам дипломата, в последние годы авиационная отрасль Доминиканской Республики сильно выросла, в основном - благодаря увеличению туристической активности в стране и возможности соединить все восемь международных аэропортов страны с рейсами из регионов, расположенных практически по всему миру. "Запуск новых авиамаршрутов между Доминиканской Республикой и Российской Федерацией будет зависеть от экономической целесообразности, финансовой привлекательности и логистических возможностей, которые будут определены частными авиакомпаниями по этому вопросу", - сказал он.
https://1prime.ru/20240715/aviareys-850098119.html
доминикана
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849686278_405:0:3113:2031_1920x0_80_0_0_fd6598e36dba9edf140a057f01c72d75.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
доминикана, авиарейсы, россия
Экономика, ДОМИНИКАНА, авиарейсы, РОССИЯ
05:57 17.08.2024 (обновлено: 05:58 17.08.2024)
 
Доминикана намерена запустить прямые рейсы в Россию

Посол Сарсуэла: Доминикана будет искать возможности запустить прямые рейсы в РФ

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Президент Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Доминикана будет искать возможности запустить прямые рейсы в Россию, развивая авиационную отрасль, заявил РИА Новости посол республики в Москве Алехандро Ариас Сарсуэла.
"Я не исключаю, что в будущем динамика развития авиационной отрасли нашей страны поможет найти способы для возможного возобновления прямых рейсов в Доминиканскую Республику - это желание, которое я слышу ежедневно и которое подтверждает тот факт, что наша страна является одним из наиболее предпочтительных направлений для российских граждан", - сказал он в интервью агентству.
По словам дипломата, в последние годы авиационная отрасль Доминиканской Республики сильно выросла, в основном - благодаря увеличению туристической активности в стране и возможности соединить все восемь международных аэропортов страны с рейсами из регионов, расположенных практически по всему миру.
% Пассажирский дальнемагистральный лайнер Airbus A350 во время демонстрационных полетов - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
"Якутия" запустила чартерные авиарейсы из Хабаровска в китайский Яньтай
15 июля, 07:05
"Запуск новых авиамаршрутов между Доминиканской Республикой и Российской Федерацией будет зависеть от экономической целесообразности, финансовой привлекательности и логистических возможностей, которые будут определены частными авиакомпаниями по этому вопросу", - сказал он.
 
ЭкономикаДОМИНИКАНАавиарейсыРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала