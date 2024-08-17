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Доминикана намерена запустить прямые рейсы в Россию

Доминикана намерена запустить прямые рейсы в Россию - 17.08.2024, ПРАЙМ

Доминикана намерена запустить прямые рейсы в Россию

Доминикана будет искать возможности запустить прямые рейсы в Россию, развивая авиационную отрасль, заявил РИА Новости посол республики в Москве Алехандро Ариас... | 17.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-17T05:57+0300

2024-08-17T05:57+0300

2024-08-17T05:58+0300

экономика

доминикана

авиарейсы

россия

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Доминикана будет искать возможности запустить прямые рейсы в Россию, развивая авиационную отрасль, заявил РИА Новости посол республики в Москве Алехандро Ариас Сарсуэла. "Я не исключаю, что в будущем динамика развития авиационной отрасли нашей страны поможет найти способы для возможного возобновления прямых рейсов в Доминиканскую Республику - это желание, которое я слышу ежедневно и которое подтверждает тот факт, что наша страна является одним из наиболее предпочтительных направлений для российских граждан", - сказал он в интервью агентству. По словам дипломата, в последние годы авиационная отрасль Доминиканской Республики сильно выросла, в основном - благодаря увеличению туристической активности в стране и возможности соединить все восемь международных аэропортов страны с рейсами из регионов, расположенных практически по всему миру. "Запуск новых авиамаршрутов между Доминиканской Республикой и Российской Федерацией будет зависеть от экономической целесообразности, финансовой привлекательности и логистических возможностей, которые будут определены частными авиакомпаниями по этому вопросу", - сказал он.

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доминикана, авиарейсы, россия